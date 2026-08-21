Como le pasó a Vanessa Huppenkothen: ¿qué hacer si un auto te persigue o te bloquea el paso?

Luego de que la conductora y periodista Vanessa Huppenkothen denunciara ser víctima de hostigamiento por un conductor en calles de la Ciudad de México (CDMX), el caso encendió las alertas sobre la seguridad vial, especialmente sobre cómo reaccionar si notas que te siguen, un conductor te encara o un montachoques se acerca.

Aunque hasta el momento no se ha revelado lo que ocurrió realmente la noche del 19 de agosto, la periodista aseguró vivir momentos de terror cuando una camioneta pretendía obligarla a detenerse, por lo que se desconoce si se trataba de un montachoques, un robo o una situación peor.

Pero lo que pasó con la comentarista deportiva no es aislado. Cualquiera de nosotros podría encontrarse en una situación igual, especialmente en lugares donde ni hay policías cerca. Entonces, ¿qué se debe hacer o cómo podemos actuar para mantenernos a salvo?

Especialista explica lo que no debes hacer en un confrontamiento vial

La abogada Nathali Hernández Islas explicó en entrevista que una confrontación vial es un tema lamentable que puede suscitarse en cualquier momento entre conductores, pero las personas que se vean involucradas deben tomar en cuenta que existen escenarios legales que deben tomarse en cuenta al momento de estar frente a un caso como este.

Por ejemplo, cuando otra persona pretende chocar contra alguien, lo más conveniente es prender las luces intermitentes para que la víctima “llame la atención” y de inmediato hay que orillarse en un lugar seguro para pedir auxilio a las autoridades, por ejemplo, marcando al 911.

“Cuando esto pasa, tanto los como los provocadores, los causantes de esto, se dispersan. Y por otro lado, tener a la mano el número de emergencia y el número de tu seguro. El seguro es obligatorio para todos y desde la parte legal te cubres porque tú estás iniciando llamada de auxilio que te da, nosotros le llamamos desde lo legal, el principio de protección pro persona”, explicó a Azteca Noticias.

🚨 Vanessa Huppenkothen denuncia acoso vial



Un automovilista frenó intencionalmente para obligarla a detenerse. Grabó todo y ya está a salvo.



"Si me pasa algo, ya saben por dónde empezar".



📹 Cuidado en las calles. El acoso no es normal.#AcosoVial #VanessaHuppenkothen pic.twitter.com/25cmKhkF2l — EfectoComunicacion (@EfectoComunica2) August 20, 2026

¿Qué hacer si una patrulla no está cerca?

La especialista comentó que “una persona que sabe que está siendo de alguna manera atacada, vulnerada y en riesgo tiene todo el derecho de pedir el auxilio, ya sea por la llamada del 911 y del seguro”.

“Desde la parte humana, (hay que) controlar los nervios porque sabemos que no siempre vienen solos. Sabemos que, por ejemplo, el carro de enfrente te está provocando, pero tres carros atrás vienen otros que apoyan (al agresor)”.

“La primera alerta es que la víctima comience a pedir llamadas de auxilio, prendiendo intermitentes, inclusive que comience a pegarse en el claxon; no importa que llame la atención de los demás porque justo esa es la intención. Ser observado por otros ojos en donde se compruebe que está siendo perseguido , vulnerado por estas personas”, añadió.

Estas recomendaciones, explicó, son porque la parte afectada no sabe verdaderamente si el otro conductor solo pretende chocar o tiene alguna otra intención.

¿Me pueden detener por enfrentar a mi agresor en la vía pública?

La también docente en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM comentó que lo ideal es no bajarse del automóvil “porque ellos (los provocadores) quieren eso”.

Si llega a pasar y te bajas, puede haber agresiones, lo cual ya es un acto de tipo penal que cae en una alteración al orden público, pero “dependen hasta donde llegan las agresiones”.

“Si son ofensas, es multa en el juez cívico, pero si son lesiones, dependerá de qué tipo y si llegan a poner la vida en peligro, ya se consideran años de cárcel”.

Estas son las medidas de seguridad si eres víctima de montachoques

Aunque no existe un manual específico para este tipo de situaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido la siguiente recomendación para automovilistas que han sufrido extorsiones de personas, quienes fingen percances viales:

