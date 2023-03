Encapuchadas hacen destrozos en CCH Azcapotzalco por presunto abuso sexual

Encapuchadas ingresaron esta tarde al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco e hicieron destrozos en protesta por otro caso de abuso sexual, presuntamente cometido en los baños del plantel.

En redes sociales circuló la denuncia anónima de una joven, presuntamente estudiante del CCH Azcapotzalco, donde narra los momentos de desesperación que vivió por parte de tres sujetos dentro del plantel, en los baños, y donde denuncia que fue víctima de abuso sexual.

“El día de hoy 23 de marzo entre las 8:15 y 8:30 me dirigí al baño de mujeres, en el T Cuando pase enfrente del baño de hombres salieron 3 sujetos, Solamente 1 portaba mochila (era color negro con letras verdes) Me dio un poco de miedo, ya que empezaron a susurrar y me empezaron a seguir en ese tramo.

Denuncian otro caso de abuso sexual, presuntamente cometido en los baños del plantel.



“Entré al baño y no había nadie dentro, entraron dos de los tres chicos y me empezaron a decir que no gritara, quede en shock y no supe qué hacer, me quede callada y empezaron a tocarme, uno de ellos abrió la puerta del baño y me encerraron, el otro me empujó y me sometió contra la taza, tapándome la boca y agarrándome del pelo.

“El otro chico solamente bajo mi pantalón, me agarro de las manos y me penetró, hice un poco de resistencia, pero por miedo a que me hicieran algo peor quede atónita, solamente alcancé a escuchar amenazas de su parte (sic)", se lee en un fragmento de una publicación en Instagram.

Por su parte, la institución emitió un comunicado sobre los disturbios ocasionados por laspersonas encapuchadas, donde señaló que suspenderán las clases en el turno vespertino hoy, viernes 24 de marzo de 2023 e invitó a la comunidad estudiantil a presentar sus denuncias formales sobre el presunto caso de acoso sexual de una de sus alumnas para dar atención puntual.

“Respecto a los posibles actos de acoso y violencia de género, cuyos comentarios circulan en las redes de manera anónima, la dirección exhorta a la comunidad a presentar las denuncias correspondientes, para aplicar de inmediato el Protocolo contra la violencia de género en la UNAM, en coordinación con la Defensoría de los Derechos Universitarios”, informó el plantel.

La dirección acusó que su personal docente fue agredido. Desde hace unas semanas, alumnos del CCH Azcapotzalco denuncian en redes sociales que las autoridades educativas encubren a acosadores y a agresores sexuales. También ha habido contingentes que han hecho protestas por presuntos casos de abuso sexual.