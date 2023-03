UAM: continuará el paro en los cinco planteles por casos de abuso

A casi dos semanas de que estallara el paro general en la Universidad Autónoma Metropolitana, estudiantes de la UAM informaron que continuarán sin clases, pues aseguran que no hay solución de fondo por parte de la Rectoría, para los casos de acoso y abuso sexual contra las mujeres de esta institución.

El pasado 10 de marzo, estalló el paro general en la UAM, luego de que una estudiante denunciara que había sido violada por su ex pareja y compañero de carrera en el plantel Cuajimalpa, y que en el proceso, había sido revictimizada.

Fuerza Informativa Azteca Estudiantes de la UAM: “Para nosotras no son más importantes las clases, ni los trimestres, sino la vida y la seguridad”

Días después, la UAM dio a conocer la expulsióndel presunto violador.

Este jueves, estudiantes y profesoras de las cinco unidades académicas se reunieron en el plantel de Cuajimalpa para ofrecer una conferencia de prensa a los medios.

Las ponentes aparecieron encapuchadas y omitieron sus nombres, para proteger su identidad.

Alumnas: las respuestas de la UAM se han quedado en el discurso

“No podemos seguir ignorando la violencia y la revictimización. Lamentamos mucho que para nosotras y nosotros no son más importantes las clases, ni los trimestres, ni las carreras, sino la vida y la seguridad de quienes conformamos esta universidad”, aseguró una de las alumnas al anunciarse que el paro va a continuar.

En la conferencia se expuso que las 53 denuncias de acoso en 2022 que dio a conocer la UAM, no reflejan una cifra real, pues hay más casos que no se denunciaron por miedo a represalias; además, en lo que va del 2023 se siguen incrementando. “Y justo por eso este paro es indefinido, porque la violencia también lo es. Y mientras no haya una contundencia de cuándo vamos a parar la violencia, quizá no sabremos cuándo seremos capaces de regresar a nuestras vidas”, agregó la estudiante.

Las inconformes insisten en que las autoridades de la UAM han hecho caso omiso a las denuncias, y que la respuesta a los pliegos petitorios planteados por la comunidad estudiantil, se han quedado en el discurso.

A la conferencia de prensa también acudieron profesoras, para expresar su apoyo y solidaridad a las jóvenes víctimas de violencia de género. “Creo que se pronunciaron muchísimo más rápido que la autoridad correspondiente. Y no solo profesoras de la UAM, sino de distintas universidades que nos brindan su apoyo”, señaló otra de las participantes.



De las 53 denuncias reconocidas por la Autónoma Metropolitana, en cerca de la mitad están implicados maestros y trabajadores.

La UAM dio a conocer que el 28 de abril tendrá listo un protocolo homogéneo, para prevenir, atender y erradicar esta problemática. La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con una matrícula de más de 56 mil alumnos, de los cuales el 51 por ciento son hombres y el 49 por ciento mujeres.

A la comunidad universitaria: pic.twitter.com/1VWCveeAsB — UAM Cuajimalpa (@uamcuajimalpa) March 23, 2023

“Lo único que queremos es estudiar, ser libres y felices. Materializar nuestros sueños dentro de estos espacios, que deberían ser seguros”, concluye una tercera ponente.

Este viernes 24 se cumplen dos semanas de paro en los planteles Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.