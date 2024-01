Hombre muere tras salvar a su hija de un río en Chile

Un hombre de 49 años murió tras salvar a su hija de las aguas del río Biobío en Hualqui, región del Biobío, en Chile.

Este sábado 20 de enero de 2024, una familia hizo un pícnic en dicho lugar. La hija menor decidió meterse al río pero estuvo a punto de ahogarse. Su papá se lanzó y logró rescatarla, pero la corriente lo arrastró.

Carabineros, Bomberos, además de personal de Salud Municipal y la Dirección de Seguridad Pública y Emergencias acudieron al lugar para buscar al hombre.

También se presentó el Grupo Especializado en Rescate Subacuático (Gersa) para intensificar los trabajos de rastreo y búsqueda.

Fue hasta esta mañana, cuando los equipos de rescate encontraron el cuerpo del hombre, a 20 metros de donde se le vio por última vez.

“La Municipalidad de Hualqui informa que, alrededor de las 09:00 horas de este domingo, fue hallado sin vida el cuerpo de la persona extraviada ayer durante la tarde en la ribera del Biobío”, detallaron las autoridades.

Estaba prohibido meterse al río, dice el alcalde

El alcalde de Hualqui, Jorge Contanzo Bravo, confirmó que el hombre “es un padre de familia de la vecina comuna de Chiguayante”.

También aprovechó para pedirle a los padres que cuiden a sus hijos cuando estén en el río Biobío y recordó que desde hace mucho tiempo se prohibió que las personas se metan, debido a que es peligroso.

“No es el lugar adecuado para internarse en las aguas, es un río bastante caudaloso en algunos sectores. A tomar las precauciones y no internarse a las aguas del río”, dijo.

La Municipalidad de Hualqui envió sus condolencias a la familia de la comuna vecina de Chiguayante y agradeció la labor de distintas unidades de Carabineros, Bomberos y voluntarios que participaron en la búsqueda.

David Muñoz, rescatista de “Huellas Chile”, dijo a medios locales que es común que la gente vaya al río y no cumpla las reglas. Sobre todo la de no meterse a nadar, ya que las aguas son muy peligrosas, debido al terreno arenoso. Señaló que es un río muy lindo, pero no es para practicar la natación.