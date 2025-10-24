Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Cayó con todo y carro! Exsoldado salva a hombre atrapado en río en China

Como todo un héroe, un exsoldado rescató a un hombre que había caído a un río con todo y carro en China. El rescatista rompió las ventanas y lo sacó.

Exsoldado rescató a un hombre que cayó al río en China
El hombre se encontraba inconsciente y lo llevaron al hospital indmediatamente. |X: @SyedDanishZai12
Notas
Mundo
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Agencias

Compartir nota

En China, un exsoldado de 40 años rescató a un hombre que había caído con todo y carro en un río. Algunos de los testigos pudieron captar el momento en el que el valiente veterano rompió una de las ventanas del coche y sacó al conductor atrapado.

El hecho sucedió debido a que el automovilista quiso esquivar a una mujer de la tercera edad que se encontraba circulando en su bicicleta eléctrica.

Así sucedió el rescate

Di Shuangcheng, el exsoldado, se encontraba cerca y, al presenciar la escena, actuó sin pensarlo. Se lanzó al río de inmediato y nadó rápidamente hacia el coche que se estaba sumergiendo.

Al llegar al vehículo, se dio cuenta de que el conductor no podía abrir las puertas debido a la presión del agua, lo que lo dejaba atrapado.

Utilizando sus conocimientos y la necesidad de actuar con rapidez, subió al techo del coche y, con lo que se reportó era una piedra o ladrillo, golpeó repetidamente y con fuerza el techo hasta romper el cristal.

A través del agujero que logró abrir, Di Shuangcheng introdujo la mano y consiguió sacar al conductor, quien estaba desorientado.

¿Quién es el exsoldado salvador?

Su nombre es Di Shuangcheng, un veterano militar o exsoldado. Este entrenamiento y experiencia militar se asume que fueron cruciales para su rápida y decidida reacción en una situación de emergencia.

Se lanzó sin dudar al río en Taizhou, provincia de Jiangsu (China), y logró salvar a la persona que se encontraba adentro.

El conductor sobrevivió

El conductor fue asistido en la orilla por otros testigos y personal médico. Se reportó que fue trasladado a un hospital, donde se encontraba estable y fuera de peligro.

Di Shuangcheng también recibió tratamiento médico, ya que sufrió cortes y heridas en las manos y brazos a causa de los cristales rotos, aunque no requirió puntos. Él restó importancia a sus heridas, afirmando que “salvar a la persona era lo más importante”.

Internautas lo reconocen

El rescate fue grabado por testigos y se hizo viral en redes sociales chinas e internacionales. Varios internautas reconocieron la valentía del exmilitar chino.

Argumentaron que varios de los testigos solamente tomaron su teléfono para grabar el incidente, en lugar de ayudar a la persona atrapada.

Mencionaron la agilidad con la que actuó Shuangcheng al tomar una piedra para poder entrar al coche y lo llamaron “un héroe” por sus acciones que le salvaron la vida al conductor de automóvil.

Médicos de Guerrero exigen cambios urgentes: ¿Hasta cuándo seguirá la falta de insumos?

InternacionalAccidentes en el mundo

Notas