¡Cayó con todo y carro! Exsoldado salva a hombre atrapado en río en China

En China, un exsoldado de 40 años rescató a un hombre que había caído con todo y carro en un río. Algunos de los testigos pudieron captar el momento en el que el valiente veterano rompió una de las ventanas del coche y sacó al conductor atrapado.

El hecho sucedió debido a que el automovilista quiso esquivar a una mujer de la tercera edad que se encontraba circulando en su bicicleta eléctrica.

In Taizhou, China, a car plunged into a river. Without thinking twice, 40-year-old Di Shuangcheng jumped in, grabbed a stone, and smashed the window to save the trapped driver.



He said his mind was calm, only focused on what to do next. “Saving the person was the most important… pic.twitter.com/GmTjcTSFFc — Open Source Intel (@Osint613) October 19, 2025

Así sucedió el rescate

Di Shuangcheng, el exsoldado, se encontraba cerca y, al presenciar la escena, actuó sin pensarlo. Se lanzó al río de inmediato y nadó rápidamente hacia el coche que se estaba sumergiendo.

Al llegar al vehículo, se dio cuenta de que el conductor no podía abrir las puertas debido a la presión del agua, lo que lo dejaba atrapado.

Utilizando sus conocimientos y la necesidad de actuar con rapidez, subió al techo del coche y, con lo que se reportó era una piedra o ladrillo, golpeó repetidamente y con fuerza el techo hasta romper el cristal.

A través del agujero que logró abrir, Di Shuangcheng introdujo la mano y consiguió sacar al conductor, quien estaba desorientado.

Après un accident où une voiture a plongé dans une rivière à Taizhou en Chine, le 14 octobre 2025, Di Shuangcheng, un ancien soldat de 40 ans, a sauvé un automobiliste piégé.



L’Audi a dévié pour éviter un vélo électrique, s’enfonçant dans l’eau. Di a brisé le toit ouvrant avec… pic.twitter.com/ugd8OAPdog — Cultination (@Cultination1) October 19, 2025

¿Quién es el exsoldado salvador?

Su nombre es Di Shuangcheng, un veterano militar o exsoldado. Este entrenamiento y experiencia militar se asume que fueron cruciales para su rápida y decidida reacción en una situación de emergencia.

Se lanzó sin dudar al río en Taizhou, provincia de Jiangsu (China), y logró salvar a la persona que se encontraba adentro.

#Internacional 🇨🇳🌊 || En China, Di Shuangcheng, de 40 años, se convirtió en héroe al lanzarse a un río para salvar a un conductor.



Más detalles aquí 👉 https://t.co/imyRRpeVnN pic.twitter.com/mAYdYkHtlp — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) October 21, 2025

El conductor sobrevivió

El conductor fue asistido en la orilla por otros testigos y personal médico. Se reportó que fue trasladado a un hospital, donde se encontraba estable y fuera de peligro.

Di Shuangcheng también recibió tratamiento médico, ya que sufrió cortes y heridas en las manos y brazos a causa de los cristales rotos, aunque no requirió puntos. Él restó importancia a sus heridas, afirmando que “salvar a la persona era lo más importante”.

LOOK AWAY. I dare you.



That sinking car? Di Shuangcheng didn't pull out his phone. He grabbed a rock, saved a stranger, and disappeared. He got NO reward. He didn't ask for a single like.



You're scrolling. What's your excuse?#HumanityFirst pic.twitter.com/wsmnVWxUsF — Syed Danish Zaidi (@SyedDanishZai12) October 22, 2025

Internautas lo reconocen

El rescate fue grabado por testigos y se hizo viral en redes sociales chinas e internacionales. Varios internautas reconocieron la valentía del exmilitar chino.

Argumentaron que varios de los testigos solamente tomaron su teléfono para grabar el incidente, en lugar de ayudar a la persona atrapada.

Mencionaron la agilidad con la que actuó Shuangcheng al tomar una piedra para poder entrar al coche y lo llamaron “un héroe” por sus acciones que le salvaron la vida al conductor de automóvil.