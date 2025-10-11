¡De miedo! Drones en llamas caen del cielo en China

Minutos de terror vivieron en Liuyang, China durante la celebración del Día Nacional. Miles de drones cayeron del cielo en llamas a causa de una falla técnica en la “capital de los fuegos artificiales”. La “lluvia de fuego” hizo que los espectadores del evento entraran en pánico y corrieran a refugiarse de las llamas.

Los asistentes al espectáculo pudieron grabar la impactante escena de la coreografía estropeada por la mala funcionalidad de los drones que terminaron siendo gotas de fuego.

Se reportaron varias personas con quemaduras leves, aunque no hay cifras exactas ofrecidas por las autoridades.

DRONE FIREWORKS SHOW GOES HORRIBLY WRONG!❗



China used plastic drones that caught fire, fell and dropped thermite on spectators. pic.twitter.com/cgOV2T66kM — Brandon Brown (@BrownBrandon503) October 5, 2025

¿Qués es el Día Nacional en China?

Este Día Nacional es una festividad que conmemora a la fundación de la República Popular China, se celebra cada 1 de octubre pues fue este día, pero de 1949 cuando Mao Zedong (líder populista y presidente de China de 1954 a 1959) proclamó la celebración.

Además de la celebración, esta festividad marca el inicio de una semana de vacaciones nacionales llamada “Semana Dorada”, en la que millones de personas viajan y se organizan diversas fiestas públicas como desfiles y ceremonias.

¿Cómo se celebra el Día Nacional?

Durante esta festividad hay conciertos en todo el país, además de un gran desfile militar y eventos masivos, como el evento en el que ocurrió la terrible accidente de los drones.

Además de todos los desfiles y conciertos, los líderes comunistas colocan flores en el Monumento a los Héroes del Pueblo para honrar a los mártires de la revolución, las ciudades se adornan con banderas y elaboradas instalaciones de flores, especialmente rojas y amarillas y tiendas ofrecen grandes descuentos y promociones.

¡Celebramos con alegría el 76° aniversario de la fundación de la República Popular China!🇨🇳



Hoy, junto a todos los compatriotas chinos en México y amig@s mexican@s, conmemoramos con orgullo y emoción el progreso y la unidad de nuestra nación. Que la amistad entre China y México… pic.twitter.com/UeDxqHHiVe — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) October 1, 2025

Debate sobre los drones

Este suceso ha abierto un debate entre internautas, pues no es la primera vez que vemos un accidente como esta provocada por drones. Aunque este tipo de tecnología significa un gran avance e innovación mundialmente, la experiencia en estos vehículos aéreos es escasa todavía, lo que significa que se tendrán que hacer más pruebas e investigaciones que puedan ayudar a evitar tragedias como esta.

Usuarios en redes sociales se quejaron de que tal parece que a los organoizadres “no les importa la vida de los espectadores”.

This just happened!!



They don't care about specters' lives!



Made in China drones falling out of sky and killing people. https://t.co/61KbnkIOks pic.twitter.com/yrIFKMRs2p — WarrenVsCCP | 🇺🇸🇹🇼🇺🇸 (@WarrenVsCCP) October 5, 2025

¿Cómo protegerse en caso de un accidente con drones?

Lo primero que debe de hacer en caso de una situación como esta es cubrirse en algún techo o alejarse lo más posible del lugar. Lo ideal sería que pueda protegerse la cabeza y la piel, para evitar cualquier golpe que provoque una conmoción cerebral o quemaduras.

Si es que resulta herido, lo mejor que puede hacer es acudir con expertos que puedan atenderlo de forma correcta.