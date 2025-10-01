Mujer confunde el pedal; cae camioneta del segundo piso de un hospital en Hermosillo

La mañana de este martes, una camioneta gris de modelo reciente cayó desde el segundo piso del estacionamiento del Hospital San José, ubicado al norte de Hermosillo, Sonora, provocando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

La unidad era conducida por Ana María, de 64 años, quien al parecer la mujer confundió los pedales y lo piso a fondo. Esto ocasionó que la camioneta atravesara las barreras de protección y se desplomara hasta quedar volcada sobre su toldo, en pleno acceso del hospital.

Rescatan a la conductora y la ingresan al mismo hospital de Hermosillo

Pacientes, médicos y visitantes presenciaron con asombro la escena mientras los equipos de rescate llegaban al lugar. Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil trabajaron a toda prisa para liberar a la conductora atrapada dentro del vehículo.

Tras ser rescatada, Ana María fue trasladada de inmediato al mismo hospital San José, donde se encuentra bajo observación médica. Aunque todavía no se han confirmado detalles sobre la gravedad de sus lesiones, autoridades señalaron que su estado requiere vigilancia constante.

El percance generó gran expectación entre quienes estaban en el hospital al momento del accidente. La caída del vehículo no solo llamó la atención por lo aparatoso, sino que también puso en alerta a las autoridades sobre la seguridad de las instalaciones. Aunque otros usuarios en redes sociales lo tomaron a burla, pues escribieron cosas como: “lo bueno es que cayó directo en el hospital” desatando un indignación por la falta de sensibilidad.

Mientras tanto, la zona fue asegurada para permitir las maniobras de rescate y la posterior revisión del área. No se reportaron más personas lesionadas pese a lo concurrido del sitio.

Investigan medidas de seguridad en el estacionamiento del hospital San José

Autoridades locales confirmaron que se revisarán a detalle las medidas de seguridad del estacionamiento del Hospital San José. El objetivo es determinar si las protecciones estructurales eran suficientes para evitar que un vehículo pudiera atravesarlas en caso de un error humano.