VIDEO: Militar ataca a balazos a expareja, enfrenta a policías y desata persecución en NL

¡La ataca sin piedad! La noche del martes 23 de septiembre un militar agredió a balazos a su expareja en Salinas Victoria, Nuevo León, lo que desencadenó de última hora una intensa persecución a tiros con policías municipales que terminó en un fuerte choque y con el presunto agresor detenido y herido.

Ataca a tiros a expareja, provoca caos y desata enfrentamiento armado en NL

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la colonia Castilla Diamante, donde vecinos alertaron tras escuchar detonaciones contra una mujer de 29 años. La víctima, quien recibió un disparo en el glúteo, fue auxiliada de inmediato por paramédicos y más tarde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con los reportes oficiales, el presunto agresor fue identificado como Uriel Fernando ‘N’, de 31 años, señalado como integrante del Ejército Mexicano. Tras disparar contra la mujer, abordó una camioneta Cherokee blanca con placas presuntamente sobrepuestas para escapar de la escena.

Durante la huida, el militar abrió fuego contra elementos de la policía que lo seguían, además de impactar a un vehículo Tsuru sobre la avenida Silveira. La persecución culminó en la rotonda de la avenida Paseo de las Fuentes, donde el conductor perdió el control y terminó herido por impactos de bala durante el enfrentamiento.

En el interior de la camioneta se aseguró un arma larga, misma que quedó bajo resguardo de las autoridades. El detenido fue trasladado bajo custodia a un hospital, mientras que la zona permaneció acordonada durante varias horas para las diligencias ministeriales.

Las autoridades locales confirmaron que tanto la mujer lesionada como el presunto responsable se encuentran recibiendo atención médica, aunque el caso ya fue turnado a la Fiscalía estatal para continuar con la investigación por intento de feminicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.