Más de 70 cocodrilos escapan en China; ya son buscados por las autoridades

Más de 70 cocodrilos escaparon de una granja comercial en el sur de China, debido a las recientes inundaciones que han afectado el país asiático.

Los reptiles estaban contenidos en una granja de cocodrilos en la comunidad de Maoming, en el sur de Guangdong. Sin embargo, las precipitaciones que han caído en los últimos días causaron el desbordamiento de un lago, con lo cual los animales lograron escapar.

Escaped crocodiles add to perils of floods in southern China pic.twitter.com/cjIdWE5OsH — News (@Just20366402) September 12, 2023

Medios locales señalan que los animales que huyeron son 69 cocodrilos adultos y seis cocodrilos jóvenes, los cuales fueron avistados cerca de la villa de Peng Cun. Las autoridades de la zona pidieron a los ciudadanos que no se acerquen a ellos.

En redes sociales, ciudadanos captaron algunos cocodrilos que cruzan cerca de lo que parece ser una carretera completamente inundada. Integrantes de los cuerpos de emergencia buscan a los animales a bordo de botes en las calles anegadas por las lluvias.

Algunos de estos cocodrilos son capturados y llevados a tierra firme, donde sus hocicos y extremidades son atados para restringir sus movimientos.

¿Qué harán con los cocodrilos?

Algunos de los cocodrilos recapturados han recibido disparos o electrocutados por “razones de seguridad”. Medios estatales del gigante asiático señalan que al menos ocho reptiles han sido detenidos.

Las autoridades piden a los habitantes que se queden en casa. Cuerpos de emergencia emplean equipos de sonar para encontrar a estos reptiles, los cuales son de agua dulce y pueden crecer hasta alrededor de tres metros de largo, así como un peso de 75 kilos en promedio, destaca la agencia BBC.

Be cautious of crocodiles! The local emergency department of Maoming, in South China's Guangdong, warned on Mon after around 70 crocodiles escaped from flooded pools on a farm. Many cities in Guangdong have experienced torrential rains since Thurs due to #TyphoonHaikui. pic.twitter.com/iL7f9h8YRz — Global Times (@globaltimesnews) September 11, 2023

Algunos habitantes de China valoran a los cocodrilos, ya que piensan que su carne tiene valor medicinal en su antigua medicina tradicional. La región sur del país, así como Hong Kong, han resultado afectados por las inundaciones causadas por las precipitaciones que ha traído el tifón Haiku, el cual impactó la región asiática la semana pasada.

