Cibernético y Charly Manson buscan a niño agredido por luchador

Luego de que el video en el que se observa el momento en el que el luchador Einar el Vikingo azota contra el pavimento a un niño de cinco años, el hecho encendió un foco rojo entre el gremio de los luchadores, y generó que tanto Cibernético como Charly Manson emprendieran la búsqueda del menor y sus padres.

Fue a través de sus redes sociales que ambos luchadores se dieran a la tarea de buscar entre sus seguidores al pequeño agredido el viernes paseo durante una función en la colonia Aviación Civil en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Ambos luchadores explotaron en redes sociales en contra de quien llamaron “pseudo luchador” e incluso le lanzaron fuertes críticas por su reprobable comportamiento.

Cibernético se mostró muy molesto por lo ocurrido en contra del pequeño y tras reprobar los hechos lanzó una convocatoria para buscar al chico de cinco años y “darle una verdadera sorpresa”.

“Estaba viendo un video en las redes sociales en donde aparece un pseudo luchador aventando a un niño y creo que eso no se vale. Por gente como él, luchadores moleros, hijos de la chi... es que se mancha la lucha libre y más pasándose de listos con un niño, Estamos buscando a este niño, tanto Sharly Rockstar, como un servidor para explicarle al niño que así no es la lucha libre”.

Dijo que le quieren al niño explicar que la lucha libre no es así, ni los luchadores, por eso querían averiguar la dirección del pequeño y explicarle que “la lucha libre es otra onda, en verdad, no lo que hizo este luchador molero”.

“ATENCIÓN, ATENCIÓN Así NO NO NO es la lucha libre, ayudanos a localizar a este niño, y darle una verdadera sorpresa. Cualquier información en los comentarios y via inbox. Compartan está publicación y vamos a encontrarlo”. escribió Cibernético, mientras que Charly Manson difundió un video con una petición similar.

Encuentran a Mateo, niño agredido por Einar el Vikingo

Más tarde, Cibernético dio a conocer a través de Facebook que dio resutado la búsqueda del pequeño de quien consiguieron sus datos.

“Muchas gracias a todos los que cooperaron y vamos a mantenerlos informados porque le vamos a dar una gran sorpresa a Mateo, estén pendientes”, indicó a sus seguidores.

