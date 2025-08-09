Clima en México podría cambiar tus planes: prepárate para lluvias y caída de granizo el 9 de agosto de 2025

Las lluvias en el país continuarán para este fin de semana, pues para el clima en México se pronostica que la presencia de lluvias que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo para este sábado 9 de agosto de 2025.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que el ciclón tropical Ivo se desplazará, lo que ocasionará cambios a las temperaturas y pronóstico del tiempo, pero ¿qué clima se espera en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex)?

¿Cuál será el clima en México el sábado 9 de agosto 2025?

Este sábado 9 de agosto el ciclón tropical Ivo se desplazará al suroeste de la península de Baja California, sin embargo, sus desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de intervalos de chubascos y oleaje elevado en Baja California Sur.

El monzón mexicano e inestabilidad atmosférica propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora.

Simultáneamente, una circulación ciclónica en altura sobre el noreste de México, en combinación con canales de baja presión sobre el noreste, centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del golfo de México, mar Caribe y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como en el occidente y sur del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Por otra parte, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Asimismo, se establecerá la onda de calor en Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste); mientas que se dará por finalizada en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias en México 9 de agosto de 2025

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Sonora, Guerrero y Oaxaca.



: Sonora, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.



: Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.



: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California y Coahuila.

Clima en CDMX y Edomex sábado 9 de agosto 2025

En el Valle de México se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; así como frío y bancos de niebla en zonas serranas.

Durante la tarde, probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

