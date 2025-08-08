Clima severo por tormenta tropical “Ivo": Lluvias y vientos fuertes en México

¡Atención! Durante la noche y madrugada del viernes, la tormenta tropical “Ivo” se desplazará al sur de las costas de Baja California Sur. Esto traerá lluvias intensas en Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Colima y Michoacán, y chubascos en el sur de Baja California Sur.

Además, se esperan vientos fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posible formación de trombas marinas en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. El oleaje también se pondrá intenso, con olas de hasta 4 metros en estas zonas. ¡Tomen precauciones!

¡Tormentas y granizo! Los estados con lluvias hoy 8 de agosto

Para este cierre de semana, se esperan lluvias puntuales y fuertes en gran parte del país, los estados son:



Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango, Sinaloa y Jalisco.

: Durango, Sinaloa y Jalisco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo.

¿Qué estados esperan altas temperaturas este viernes?

Para mañana, se esperan lluvias generalizadas en gran parte de México, con especial intensidad en el sur y sureste. En el norte, las temperaturas máximas serán altas, superando los 45 °C en el noreste de Baja California y entre 40 y 45 °C en estados como Sonora, Chihuahua y Nuevo León.

En el centro y sur, las temperaturas oscilarán entre 30 y 40 °C, acompañadas de lluvias y posible actividad eléctrica. Se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones variables y mantenerse alerta a los avisos meteorológicos.

¿Lluvia o calor en CDMX? Consulta el estado del tiempo para este viernes 8 de agosto

¿Vives en CDMX o Estado de México? Prepárate para un amanecer fresco y con bancos de niebla en las zonas altas. Durante la tarde, el cielo se nublará y habrá lluvias fuertes en algunas zonas, acompañadas de relámpagos y posible granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C, con máximas de hasta 26 °C. En Toluca, el frío se sentirá más, con mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 20 a 22 °C. El viento soplará del noreste con rachas de hasta 40 km/h. ¡No olvides tu paraguas!