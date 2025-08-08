¡Ojo! Así sonará la alerta sísmica en tu celular el 19 de septiembre por el Segundo Simulacro Nacional

El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, y esta vez habrá una novedad histórica que afectará a la mayoría de los mexicanos. Por primera vez, el sonido de la alerta sísmica llegará directamente a millones de celulares en todo el país, sin importar si tienes conexión a internet o saldo. Te explicamos lo que debes saber para no alarmarte y cómo prepararte.

¡Toma nota! Esta es la fecha para el Segundo Simulacro Nacional, 2025.@Lucero_Rdz_Mx con el reporte pic.twitter.com/EtRVedFmuF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

¿Qué es el Sistema Nacional de Alertas por telefonía celular?

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, confirmó que el nuevo Sistema Nacional de Alertas por Telefonía Celular será puesto a prueba. Este sistema, impulsado por el Gobierno federal, permitirá enviar mensajes masivos a más de 80 millones de dispositivos móviles activos en México durante el simulacro.

El objetivo es que este sistema sirva como una herramienta de prevención para una variedad de desastres naturales y emergencias, y no solo para sismos.

¿Cómo funcionará la alerta sísmica en tu celular?

El mensaje llegará a las 12:00 horas del 19 de septiembre y no necesitarás hacer nada para recibirlo. Lo único necesario es que tu teléfono esté encendido y con señal móvil.

Aunque el mensaje será de texto, estará acompañado de una alerta sonora distintiva, muy similar a la que ya conocemos de los altavoces de las ciudades. Esto es clave, ya que el sonido es lo que captará la atención de los usuarios de inmediato.

El mensaje que verás en la pantalla de tu celular

Para evitar confusiones y pánico, es importante que sepas exactamente lo que verás en tu pantalla. El mensaje de texto que recibirás dirá:

“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”. Esta prueba tiene como objetivo asegurar que el sistema esté listo para funcionar en las 32 entidades federativas del país ante cualquier situación de emergencia real.

¿Para qué servirá esta nueva alerta más allá de los sismos?

El nuevo sistema no se limitará únicamente a los temblores. Una vez que la prueba del simulacro nacional sea exitosa, la alerta por telefonía celular se utilizará para avisar sobre otros tipos de desastres, como:



Huracanes y tormentas

Inundaciones y crecidas de ríos

Erupciones volcánicas

Incendios forestales

Emergencias de origen humano

Con este nuevo sistema, las autoridades buscan mejorar la capacidad de respuesta y prevención de la población ante cualquier tipo de emergencia, consolidando una cultura de protección civil más robusta en todo el país.