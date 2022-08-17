Científicos planean revivir al tigre de Tasmania, extinto hace 86 años

Un grupo de científicos de Australia y Estados Unidos buscan revivir al tigre de Tasmania, conocido oficialmente como tilacino, un animal que lleva extinto 86 años.

Para lograrlo, los expertos utilizarán los avances en genética, mediante la recuperación de ADN y la reproducción artificial crearán una nueva camada del tigre de Tasmania, la cual podría estar lista en 10 años.

Uno de los directores del proyecto, declaró para CNN que se llegó a este punto debido a que la pérdida de especies aumenta: “debemos proteger nuestra biodiversidad de nuevas extinciones, pero desafortunadamente no estamos viendo una desaceleración en la pérdida de especies”, dijo Andreew Pask.

Añadió que utilizar los avances en genética para revivir a los animales extintos podría aplicarse en circunstancias excepcionales para evitar la pérdida de especies fundamentales para el mundo.

Imágenes recientemente coloreadas del último tigre de Tasmania tomadas en 1933 en el zoológico Beaumaris de Hobart. pic.twitter.com/DwbtSt15Tf — Conspiraciones (@ConspiracionESP) September 11, 2021

Los científicos explicaron que planean tomar células madre de una especie marsupial que tenga un ADN similar al tigre de Tasmania y con la tecnología de edición de genes reproducir una especie similar.

“Ahora mismo creo que dentro de 10 años podríamos tener nuestro primer tigre de Tasmania bebé, algo que no pasa desde que fueron cazados hasta su extinción hace casi un siglo”, señaló Pask.

Cómo era el tigre de Tasmania

El tilacino era originario de Tasmania y de acuerdo con el Museo de Australia, fue el único miembro de la familia Thylacinidae que sobrevivió hasta los tiempos modernos.

El tigre de Tasmania tenía un pelaje amarillo con rayas negras a lo largo de su espalda, y aunque en realidad era un marsupial, su apodo de tigre de Tasmania lo obtuvo gracias a su apariencia.

Debido a la caza, el tigre de Tasmania desapareció casi por completo hace 200 años, a excepción de una pequeña aldea protegida en Australia; sin embargo, el último tilacino murió en cautiverio en 1936 durante la explosión en el zoológico de Beaumaris en Hobart, Tasmania.