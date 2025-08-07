Un hombre de Brasil saltó a la fama por entrar, sin registro previo, en una carrera atlética que estaba en pleno desarrollo. Lo sorprendente es que el espontáneo deportista no sólo entró a la competencia de forma improvisada, sino que estaba bajo los influjos del alcohol y además usaba sandalias en lugar de calzado deportivo.

Lo más llamativo no es solo su aventura improvisada, sino que su historia está ganando reconocimiento de las personas por ser una representación de la superación personal.

Homem Bêbado de chinelo vence corrida de rua e choca atletas



A cidade se preparou por semanas para a grande corrida. Atletas com roupas de alta tecnologia, tênis caros e óculos de sol estavam prontos na linha de largada, o resultado de meses de treinamento intenso.



Um homem… pic.twitter.com/zBhk5vDBNj — news and ufology (@newsandufology) August 3, 2025

VIDEO: Hombre en sandalias corre maratón en Brasil

Isaque es un hombre que vive en la comunidad brasileña de Garrafao do Norte, en el noroeste de Pará, quien corrió la carrera de 8 kilómetros el pasado 27 de julio de 2025.

“Estaba tomando unas copas allí, amanecía, y di una vuelta por la plaza. Vi una multitud y decidí correr a ver si se me pasaba la resaca”, declaró el hombre en una entrevista publicada en su perfil de Instagram.

Aunque el atleta casual no subió al podio de ganadores, sí completó el recorrido, le aplaudió el público y hasta le dieron una medalla de participación.

Isaque quiere dejar el alcohol

Después de la viralidad de su competencia, vecinos de la zona le ofrecieron tenis deportivos, ropa y le dieron ánimos para poder entrenar de forma adecuada. Además, señala que quiere cambiar su vida de adicciones.

“Mi sueño es salir de esta vida de alcohol, de adicción, conseguir un trabajo y tener familia y amigos que me ayuden. Quiero un cambio en mi vida. Estar borracho, tener adicciones no es un futuro para mí”, aseguró Isaque.

La prefectura de Garrafao do Norte aseguró que Isaque es visto frecuentemente corriendo y entrenando en las calles de la comunidad, pero ahora sin una gota de alcohol en la sangre y con los zapatos adecuados para el ejercicio.

“Tras completar una carrera de 8 km en chanclas el fin de semana pasado, Isaque ha resonado en todo Brasil. Ahora se le ve con frecuencia entrenando en las calles de nuestra ciudad. Nos alegra esta historia y esperamos que este momento marque el inicio de un nuevo ciclo transformador y hermoso en la vida de Isaque”, publicó el gobierno local en sus redes sociales.