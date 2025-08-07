Incendio fatal en Bolivia: niño no pudo escapar por puerta cerrada con candado

Un niño de 6 años de edad murió calcinado en el incendio de su casa en la comunidad de Yacuiba, en Bolivia. A pesar de las llamas, el menor de edad no pudo escapar del desastre debido a que estaba encerrado.

La tragedia sucedió el 4 de agosto de 2025 en la zona sur del municipio de Yacuiba, donde Liam dormía solo mientras sus padres habían ido a realizar unas compras. No obstante, las llamas consumieron la casa.

Niño murió calcinado dentro de la casa en Bolivia

Vecinos de la comunidad alertaron a los equipos de emergencia de que el humo salía de la casa del menor. Oficiales de la policía local retiraron un tanque de gas que estaba a punto de explotar y trataron de apagar el incendio, pero las llamas habían consumido la residencia cuando llegaron los bomberos.

El niño intentó salir, pero no pudo debido a que las puertas estaban cerradas con candado. Al no poder escapar, Liam buscó refugio debajo de una mesa. El menor falleció por inhalación de humo, de acuerdo con los Bomberos de la localidad.

“Lamentablemente por la inhalación de humo, que para nosotros los bomberos es un gas venenoso, ya prácticamente el niño estaba muerto”, afirmó Gonzalo Ojeda, director de Bomberos de Tarija.

Bomberos no sabían que había niño dentro de la casa incendiada en Bolivia

Añadió que los equipos de emergencia no sabían que había una persona al interior de la casa, por lo que sólo se dedicaron a controlar y apagar las llamas. Destacó que en caso de usar agua en un incendio con una persona dentro, ello puede ser letal, ya que el volumen del agua al pasar de líquido a gas “se multiplica hasta 700 veces y entonces podríamos afectar más”, mencionó a medios locales.

El jefe de bomberos destacó que siempre hay que ubicar las salidas en las casas y evitar poner candados, ya que “muchas personas mueren por esta situación de descuido” en un caso de emergencia como el ocurrido en este caso en Bolivia.