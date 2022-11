Cierre de bolsas hoy: BMV y Wall Street este 25 de noviembre

Conocer el cierre de bolsas hoy 25 de noviembre nos ayuda a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 25 noviembre arrojaron resultados mixtos durante la última sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cierra el precio del dólar hoy en México?

El precio del dólar subió este viernes 25 de noviembre, en una sesión con pocos negocios tras la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (EU); sin embargo, se mantuvo cerca de mínimos de varios meses debido a que la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) modere el ritmo de su política de alzas de tasas de interés pesó más sobre la moneda norteamericana.

El precio del dólar en México cerró la jornada en 18 pesos con 60 centavos la compra y se vende en 19 pesos con 29 centavos en ventanilla bancaria.

Por otro lado, el precio del dólar a subido frente a todas las divisas importantes este año, impulsado por los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en su lucha contra la inflación en Estados Unidos (EU).

¿Cómo cierra el precio del Bitcoin hoy 25 de noviembre?

Hoy 25 de noviembre el precio del Bitcoin cerró la jornada en 16 mil 531 dólares por unidad, registrando una baja de 0.32% con respecto a sus cifra de apertura.

Por lo que al tipo de cambio, el precio del Bitcoin en México cerró la jornada en 319 mil 532 pesos por unidad este viernes 25 de noviembre.

Precio del petróleo caen ante la preocupación por la demanda de China

El precio del petróleo cerró con bajas hoy 25 de noviembre en un mercado con escasa liquidez, al cierre de una semana marcada por la preocupación en torno a la demanda de petróleo de China, además del regateo de las potencias de Occidente sobre el límite de precios para el precio del petróleo de Rusia.



El precio del petróleo Brent cayeron 1.17 dólares, un 1.4%, a 84.17 dólares el barril, tras haber recortado ganancias tempranas.

Brent cayeron 1.17 dólares, un 1.4%, a 84.17 dólares el barril, tras haber recortado ganancias tempranas. El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) perdió 1.05 dólares, un 1.4%, a 76.89 dólares el barril.

El día de ayer no hubo cierre para el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) debido al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (EU) y los volúmenes de negociación fuero bajos.

¿Cómo cierran los índices de Wall Street este 25 de noviembre?

El índice Nasdaq de Wall Street cerró con pérdidas hoy 25 de noviembre arrastrado por la caída de las acciones de Apple, en una sesión con negocios acotados en la bolsa tras el feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.



El Promedio Industrial Dow Jones subió 152,97 puntos, o un 0.45%, a 34.347,03unidades.

El S&P 500 perdió 1,14 puntos, o un 0.03%, a 4.026,12 unidades.

El Nasdaq Composite cayó 58,96puntos, o un 0.52%, a 11.226,36 unidades.

Los títulos de Apple bajaron por la noticia de una reducción de los envíos de iPhones en noviembre desde una planta de Foxconn en China, ya que la producción se vio afectada por interrupciones de los turnos de los trabajadores por restricciones del COVID.

La sesión bursátil, más corta por las festividades, se centró en los minoristas, ya que las ventas del Black Friday comenzaron en el contexto de una inflación obstinadamente alta yun crecimiento económico más débil.

Las acciones de las cadenas Target Corp ,Macy’s Inc. y Best Buy Co Inc. operaron dispares, mientras que el índice de consumo discrecional de S&P cotizó con ligeras alzas.

¿Cómo cierra la BMV hoy 25 de Noviembre?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió hoy 25 de noviembre en una sesión de poco volumenes de negocios ante el cierre anticipadode los mercados estadounidenses por el “Black Friday”.

La jornada estuvo marcada por un informe quemostró que la actividad económica creció entre julio y septiembre ligeramente menos de lo que se había estimado, aunasí, ligó su cuarto trimestre seguido en expansión.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajóun 0.60% a 51,668 puntos, en línea con otros de los principales mercados de la región, culminando la semana con una ganancia acumulada del 0.19%.