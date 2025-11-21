Arrancó una nueva edición del Festival de la Huasteca “Cuerpos de Maíz” en Jalpan de Serra, Querétaro, donde las familias podrán disfrutar de actividades variadas y sabores típicos de otros estados del país.

“Hoy, Querétaro es el corazón de la huasteca, porque aquí la tradición sigue creciendo”, declaró el gobernador Mauricio Kuri, al dar inicio con el festival.

Los asistentes a este gran festejo cultural quedan asombrados por los espectáculos que se presentan, como el de los voladores, que llegaron incluso desde Guatemala.

¿Qué estados son los invitados en el Festival de la Huasteca?

El Festival de la Huasteca “Cuerpos de Maíz” es una gran oportunidad para conocer la cultura, la gastronomía y las artesanías que se producen en Querétaro, así como en los estados que este año exponen su riqueza:



San Luis Potosí

Puebla

Hidalgo

Tamaulipas

Veracruz

En el festival participan 400 expositores, que a través de sus diferentes productos, buscan reconocer al maíz como símbolo de vida, identidad y espiritualidad.

Será hasta el 23 de noviembre cuando los queretanos y turistas podrán visitar el festival, que en su edición número 28 espera una asistencia superior a las 15 mil personas.

Durante la inauguración del Festival de la Huasteca también estuvo presente el alcalde de Jalpan de Serra, Rubén Hernández, quien agradeció el apoyo del gobierno estatal, ya que sin coordinación y trabajo conjunto, no sería posible acerca a los ciudadanos esta muestra de cultura.

Entre colores, música y sabores, el festival se consolida como un encuentro que honra la identidad de la huasteca y sus costumbres.

