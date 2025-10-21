Diputados de Morena abandonan sesión para bailar con la Sonora Santanera

En un ambiente más propio de una fiesta que de una sesión legislativa, diputados de Morena y del Partido del Trabajo abandonaron momentáneamente sus curules para unirse al festejo por los 70 años de trayectoria de la Sonora Santanera.

El episodio ocurrió en el auditorio “Aurora Jiménez” de la Cámara de Diputados, donde los legisladores decidieron dejar a un lado la formalidad parlamentaria para disfrutar de los clásicos del emblemático grupo musical.

Sergio Mayer y César Agustín Hernández se roban el show con la Sonora Santanera

Entre los asistentes que dieron rienda suelta al baile destacaron los morenistas Sergio Mayer, Javier Borrego, Sergio Gutiérrez Luna e Ignacio Mier Bañuelos, así como la diputada petista Karina Barrera. El ambiente se encendió cuando la Sonora Santanera interpretó temas como El mudo, La boa, Luces de Nueva York, El cavernario y Yolanda.

El diputado César Agustín Hernández sorprendió al público al subirse al escenario para acompañar al grupo en los timbales, mientras Sergio Mayer se integró a la coreografía junto a los músicos. A la fiesta se sumaron también trabajadores del recinto legislativo, quienes aprovecharon el momento para sacar sus mejores pasos de baile.

Reconocimiento a la trayectoria de la Sonora Santanera

El motivo del festejo fue la entrega de un reconocimiento al grupo por sus 70 años de vida artística, otorgado a nombre de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

El encargado de entregar el galardón fue el propio Sergio Mayer, quien destacó la aportación de la Sonora Santanera a la cultura musical mexicana.

Diputados dejan la sesión para bailar con la Sonora Santanera



Los diputados de #Morena como Sergio Mayer, Javier Borrego, Sergio Gutiérrez e Ignacio Mier Bañuelos, entre otros, dieron rienda suelta al baile, en el marco del aniversario por 70 años de vida artística del grupo… pic.twitter.com/ExDfowU0bk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025

Baile de la Sonora Santanera interrumpe sesión sobre salud mental y el Colegio Militar

Mientras los diputados disfrutaban del evento musical, en el pleno se abordaban efemérides relacionadas con la salud mental y el Colegio Militar, lo que generó críticas en redes sociales por la aparente falta de seriedad de algunos legisladores.

Pese a ello, el ambiente festivo marcó una pausa en la rutina parlamentaria, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron por su toque inusual y controvertido.