“El Mencho” y su arsenal letal: armas del CJNG capaces de perforar blindaje

Lanzagranadas y rifles de asalto calibre 50, antiaéreas y capaces de penetrar blindaje, ese fue el tipo de arsenal que tenía la gente del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera, “El Mencho”, cuando enfrentaron a militares.

Aun así, no pudieron impedir que el líder del CJNG fuera abatido. Se trató de la operación más exitosa del Ejército Mexicano contra una organización narcoterrorista.

El expediente en contra de dos de sus presuntos escoltas detenidos detalla la capacidad de fuego de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que el 22 de febrero pasado trataron de impedir la captura de su líder.

Los militares respondieron con todas sus capacidades. Las bajas del bando criminal se cuentan por decenas y 25 guardias nacionales perdieron la vida en distintos enfrentamientos ese día.

La jueza de la causa, Alejandra Ramírez de la Vega, clasificó como material bélico el tipo de arsenal hallado en la zona de las cabañas y sus inmediaciones, en Tapalpa, Jalisco, que la Fiscalía General de la República presentó como evidencia.

En el caso de Andrés, uno de los presuntos escoltas, el expediente detalla que intentó disparar contra guardias nacionales. Portaba una pistola calibre .38 y un fusil de asalto con un lanzagranadas de 40 milímetros como aditamento.

El otro sicario, Genaro, traía fajada a la cintura una pistola .38 Colt y a su lado hallaron un fusil tipo Barrett, con el que apuntó a los guardias que lo sometieron.

Por ello, los vincularon a proceso por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de aditamentos exclusivos de las Fuerzas Armadas.

Aunque al rendir su declaración Andrés y Genaro aseguraron que no eran sicarios, que estaban en la zona porque harían un trabajo de construcción, uno hasta dijo que también le hacía a la ganadería.

La jueza no les creyó y en un peritaje resultó positivo que sí, ese domingo, dispararon armas, por lo que permanecerán en una prisión de alta seguridad.