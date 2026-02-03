Del frío al calor en un día: el clima loco que se espera este martes 3 de febrero

Si pensabas que febrero iba a arrancar tranquilo, más vale que lo reconsideres. Durante esta noche y la madrugada del martes 3 de febrero, el clima en gran parte de México va a estar bastante movido: lluvias, chubascos con tormentas eléctricas, vientos fuertes y temperaturas muy bajas se harán presentes en varias regiones del país.

Todo esto se debe a la combinación de canales de baja presión, el nuevo frente frío 33 y la entrada de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, lo que va a generar lluvias de distinta intensidad, algunas acompañadas de granizo y descargas eléctricas.

¿En qué estados va a llover?

Durante la noche y madrugada se esperan lluvias fuertes en Michoacán, mientras que habrá chubascos en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, zona montañosa y capital), Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Guerrero y Oaxaca.

Durante la noche y madrugada se esperan lluvias fuertes en Michoacán, mientras que habrá chubascos en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca.

También se prevén lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, algunas zonas de Puebla, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Ojo, porque aunque sean aisladas, pueden venir con rayos y granizo.

Para el martes 3 de febrero, el pronóstico indica:



Chubascos: Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas: Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Este es el pronóstico de lluvias para el día de hoy.



🌳Poda árboles y recoge hojas para permitir el flujo del agua

Infórmate a través de las cuentas oficiales de Protección Civil de tu estado

Viento fuerte, niebla y riesgo en carreteras

Además de la lluvia, el viento será otro factor a tomar en cuenta. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se esperan rachas de hasta 70 a 90 km/h, mientras que en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y la Península de Yucatán, las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Estas condiciones podrían derribar árboles, anuncios publicitarios y generar oleaje elevado en zonas costeras. También se esperan bancos de niebla, sobre todo en zonas montañosas y carreteras, lo que puede reducir la visibilidad de manera peligrosa.

Frío extremo en la madrugada y calor por la tarde; así estará el clima este martes 3 de febrero

El contraste térmico será notable. Durante la madrugada y el amanecer, habrá temperaturas bajo cero en zonas serranas del norte del país:



Hasta -10 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Heladas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Durante la mañana y noche de hoy, el ambiente continuará siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.



¡Toma precauciones!

Pero por la tarde, el panorama cambia. En estados costeros del Pacífico, el termómetro podría subir hasta:



35 a 40 °C en Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

30 a 35 °C en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Morelos y Chiapas.

Clima en la CDMX y el Estado de México

En el Valle de México, el día comenzará con ambiente muy frío, sobre todo en zonas altas, donde también habrá niebla. Conforme avance el día, el clima se sentirá más templado.

Por la tarde se esperan lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos con tormenta eléctrica en el Estado de México.