Nuevo frente frío y aire ártico afectarán el clima de México con heladas y lluvias este lunes

Mientras el frente frío número 32 , impulsado por una masa de aire ártico, se sigue desplazando por territorio nacional, este lunes 2 de febrero se prevé un clima con temperaturas muy frías a gélidas, lluvias y vientos fuertes en México.

¡El frío será parejo! Estas condiciones se sentirán con mayor intensidad en el norte, centro y oriente del territorio nacional, donde se esperan mañanas y noches con nieve, heladas y bancos de niebla.

Baja el termómetro: los estados más afectados por el frente frío 32

El aire ártico favorecerá un descenso marcado de temperaturas, principalmente en:



Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

¿En dónde se esperan lluvias este lunes?

La combinación del frente frío , canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerá lluvias y chubascos en varias regiones del país, especialmente en:



Oaxaca y Veracruz, con lluvias fuertes.

Guerrero, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Michoacán, con chubascos.

Centro del país, incluyendo Estado de México y CDMX, con lluvias aisladas.

¡Doble alerta por frío! Así el clima en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México (CDMX), el clima se mantendrá frío por la mañana y noche, con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, el ambiente será templado, con baja probabilidad de lluvia.

En la capital se prevén temperaturas de 4 a 6 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, será mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

¡Tómalo en cuenta! El Sistema Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre un nuevo frente frío que podría acercarse al norte del país en los próximos días, lo que prolongaría el ambiente frío en varias regiones.