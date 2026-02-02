Saca el cobertor: alerta por frío en el sur de la CDMX

El frío volvió a tomar fuerza en la Ciudad de México (CDMX). Para la madrugada del martes 3 de febrero, autoridades capitalinas encendieron la Alerta Naranja por bajas temperaturas en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan entre 1 y 3 grados, con posibilidad de heladas, principalmente entre la medianoche y las 8 de la mañana.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el descenso térmico será más intenso en zonas altas del sur de la capital, por lo que pidió a la población extremar precauciones, sobre todo con niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.

Alerta Amarilla en cinco alcaldías de la CDMX

Además de la Alerta Naranja, se activó Alerta Amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados en el mismo horario.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 03/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 03/02/2026

El frío no es menor. Tan solo este 2 de febrero, la temperatura mínima registrada en la CDMX fue de 2.1 grados, y se reportó en la estación Topilejo, ubicada en la alcaldía Tlalpan. Esto confirma que las madrugadas seguirán siendo especialmente frías en los próximos días.

¿Qué se espera para el resto del día en la CDMX?

Aunque el amanecer será helado, durante la tarde el ambiente cambiará un poco. De acuerdo con el pronóstico, en la Ciudad de México persistirá un clima templado, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia, lo que dará un pequeño respiro tras las bajas temperaturas de la madrugada.

Aun así, el contraste entre el frío de la mañana y el clima más templado del día puede provocar enfermedades respiratorias, por lo que se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura.

Recomendaciones para protegerte del frío

Las autoridades compartieron una serie de recomendaciones básicas pero importantes para enfrentar estas bajas temperaturas sin poner en riesgo la salud:



Protege a niñas, niños, embarazadas y adultos mayores, ya que son los más vulnerables al frío.

Cubre nariz y boca para evitar que el aire frío entre directamente a las vías respiratorias.

Usa ropa abrigadora, de preferencia en capas, y no olvides gorro, bufanda y guantes.

Evita cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de casa temprano.

Hidrata tu piel con crema para prevenir resequedad y grietas.

Si usas calentadores o chimeneas, asegúrate de mantener una buena ventilación para evitar intoxicaciones.

Mantén tu esquema de vacunación

Consume alimentos ricos en vitaminas A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.

Cubre nariz y boca

Usa ropa abrigadora

Evita cambios bruscos de temperatura

Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C

Las bajas temperaturas seguirán marcando las madrugadas en la capital, por lo que Protección Civil pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales y no confiarse, aunque durante el día el clima se sienta más amable.

Abrígate bien, cuida a los tuyos y, si puedes, evita salir muy temprano si vives en zonas altas del sur de la ciudad.

