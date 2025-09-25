¿Seguirán las lluvias?: así pinta el clima en México este 25 de septiembre

Así estará el clima en México este jueves 25 de septiembre, en gran parte del país amanecerá con lluvias y tormentas eléctricas. El frente frío número 4 se quedará estacionado en el norte y noreste de México, generando aguaceros fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, el viento se sentirá con rachas de hasta 70 km/h, lo que podría provocar la caída de árboles y anuncios.

En estas zonas también existe la posibilidad de que se formen torbellinos, por lo que Protección Civil recomienda estar muy atentos.

¿Dónde va a llover este jueves 25 de septiembre?

El monzón mexicano sigue dejando lluvias muy fuertes en el Pacífico norte, especialmente en Sinaloa, Nayarit y Chihuahua. Al mismo tiempo, la onda tropical 34 cruzará el sureste y el centro del país, ocasionando tormentas intensas en Morelos y Guerrero, y aguaceros en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Oaxaca.

⛈️¡Importante! Consulta el #Pronóstico actualizado para los siguientes días en la #CDMX. pic.twitter.com/o3DkrW3gYN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025

Las lluvias estarán acompañadas de relámpagos, caída de granizo y posibles deslaves en zonas montañosas.

Si vives en Jalisco, Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán o Quintana Roo, también prepara paraguas y precauciones, porque se esperan lluvias fuertes a muy fuertes durante todo el día.

El huracán Narda, aunque lejos del país, sigue reforzando el ingreso de humedad, lo que aumentará el potencial de tormentas en la zona del Pacífico.

Calor extremo en el norte del país

A pesar de las lluvias, el calor no se va. En el noroeste del país, especialmente en Baja California y Sonora, las temperaturas superarán los 40 °C. En estados como Campeche y Yucatán, el termómetro marcará entre 35 y 40 °C.

En contraste, las zonas altas de Chihuahua, Durango, Tlaxcala, Puebla y Estado de México tendrán amaneceres fríos, con mínimas de hasta 0 °C.

Clima para la CDMX y el Estado de México

En el Valle de México el jueves estará movido. Por la mañana se espera ambiente fresco, con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, el cielo se nublará y llegarán lluvias fuertes, incluso con granizo y actividad eléctrica en Ciudad de México y Estado de México.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves en zonas de montaña y problemas de visibilidad en carretera.



CDMX: temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 24 a 26 °C.

Toluca, Edo. Méx.: mínimas de 9 a 11 °C y máximas de 19 a 21 °C.

También habrá rachas de viento de hasta 40 km/h, suficientes para derribar ramas o anuncios en mal estado.

La temporada de ciclones tropicales sigue activa 🌪️🌊. Infórmate sobre los riesgos en tu zona y toma precauciones para protegerte a ti y a tu familia. pic.twitter.com/UHb5hHWCmh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 25, 2025

Recomendaciones básicas:

