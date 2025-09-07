Tormentas y calor extremo: Así estará el clima este 7 de septiembre en México
El clima en México enfrentará lluvias intensas, calor extremo y posibles granizadas este 7 de septiembre; autoridades piden precaución en zonas de riesgo.
El clima en México para este 7 de septiembre de 2025 traerá lluvias fuertes, calor extremo y hasta posibilidad de granizo en varias regiones del país. De acuerdo con el pronóstico, el monzón mexicano y varios sistemas de baja presión mantendrán la inestabilidad atmosférica, lo que dejará tormentas, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en el norte, centro y sur.
Lluvias para este sábado 7 de septiembre
Los estados que podrían tener lluvias muy fuertes son Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. En estos lugares, las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.
Se pronostican #Lluvias intensas para #Durango y #NuevoLeón, y muy fuertes para #Sinaloa, #Zacatecas, #Coahuila, #SanLuisPotosí y #Tamaulipas, durante esta noche y la madrugada del domingo.
Zonas con más riesgo de tormentas y granizo
Además de lluvias, el Frente Frío Número 2 provocará la posible caída de granizo y vientos de hasta 60 km/h en algunos puntos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También habrá chubascos en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
Hoy, el #FrenteFrío 2 ocasionarán #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h, #Lluvias muy fuertes, #DescargasEléctricas y posible caída de #Granizo en:
📌#Coahuila
📌#NuevoLeón
📌#Tamaulipas
📌#SanLuisPotosí pic.twitter.com/JItfaRjjTT
Los pronósticos indican que las lluvias intensas reducirán la visibilidad en carreteras y podrían complicar el tránsito urbano en zonas propensas a encharcamientos, por lo que llaman a conducir con precaución.
Pronóstico de temperaturas: calor sofocante en el norte y sur
Pese a las lluvias, gran parte del país seguirá con temperaturas muy altas. Se esperan máximas de 35 a 40 °C en estados del norte como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en regiones costeras del Pacífico y Golfo de México.
En entidades como Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Quintana Roo, el termómetro se mantendrá entre 30 y 35 °C.
Clima para el Valle de México: lluvias por la tarde y ambiente fresco
El Valle de México tendrá un día nublado a medio nublado, con ambiente fresco en la mañana y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde se esperan lluvias y chubascos en CDMX y Edomex, acompañados de descargas eléctricas.
- CDMX: Mínima de 14 a 16 °C, máxima de 25 a 27 °C.
- Toluca: Mínima de 10 a 12 °C, máxima de 21 a 23 °C.
- Vientos del noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.
¡Toma precauciones! Este es el pronóstico de #Lluvias para el día de hoy:
🚫No cruces puentes si el agua pasa por encima de ellos
🌊 Evita transitar en zonas inundadas porque el agua puede arrastrar incluso vehículos
🚘Circula despacio, con luces encendidas, intermitentes