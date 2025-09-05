Antes del diluvio de septiembre: Fuertes lluvias ya habían logrado un histórico 73.4% en el Cutzamala

En medio de una de las temporadas de lluvias más intensas de la historia reciente, un dato ha encendido la esperanza para millones de habitantes del Valle de México. Mucho antes de las tormentas récord que azotan la capital en septiembre, el Sistema Cutzamala ya mostraba una recuperación espectacular. El reporte oficial de agosto confirmó que las constantes precipitaciones lograron lo que parecía imposible: llevar al sistema a su mejor nivel en un lustro, revirtiendo drásticamente los efectos de la sequía.

Un reporte histórico: Cutzamala alcanza su mejor nivel en 5 años

De acuerdo con el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, al cierre del 31 de agosto el sistema alcanzó un impresionante 73.4% de su capacidad total, con un almacenamiento de 574 mil 684 millones de metros cúbicos de agua.

Este aumento no es un dato menor. Representa un 28.56% más que el nivel registrado en la misma fecha de 2024 (44.88%), un hito que marca un antes y un después en la reciente crisis hídrica. La directora general del Organismo, Citlalli Peraza, confirmó que gracias a las lluvias y al buen manejo hídrico, se superó con creces el rango de almacenamiento visto entre 2020 y 2024.

¿Cuál de nivel de las presas del Cutzamala en agosto 2025?

Para entender la magnitud de esta recuperación, es clave ver el desglose por presa. La que muestra un avance más significativo es Valle de Bravo, superando el 80% de su capacidad. Al corte del 31 de agosto, este era el nivel que alcanzaron:



Presa Valle de Bravo: Es la más recuperada con 80.13% de su capacidad.

Es la más recuperada con de su capacidad. Presa Villa Victoria: Suma 67.08% de su capacidad.

Suma de su capacidad. Presa El Bosque: Su capacidad alcanzó el 66.2%.

¿El fin de la crisis del agua en CDMX? El pronóstico para septiembre

La pregunta que todos se hacen es inevitable. Si las lluvias de agosto, que fueron intensas y constantes, lograron esta recuperación histórica, ¿qué efecto tendrán las tormentas récord de septiembre? Aunque aún no hay un reporte oficial de los primeros días de septiembre, la tendencia es extremadamente positiva.

Expertos anticipan que el nivel del Sistema Cutzamala podría seguir escalando, acercándose a niveles óptimos no vistos en más de una década. Este escenario no solo garantizaría el abasto para la población, sino que también representaría un alivio monumental para las actividades agrícolas de la región.