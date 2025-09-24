Lluvias intensas y fuertes vientos: así afectará el huracán “Narda” el clima en México

El huracán “Narda” mantendrá durante esta noche y madrugada la entrada de nubosidad hacia el occidente de México, generando lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se prevé oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros de altura en las costas de estos estados, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Para mañana miércoles 24 de septiembre, los desprendimientos nubosos de “Narda”, combinados con la inestabilidad atmosférica, mantendrán lluvias intensas en Jalisco (oeste) y Nayarit, así como rachas de viento y oleaje elevado en la franja costera.

La onda tropical número 34, en interacción con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión, provocará lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero, además de tormentas fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En paralelo, el frente frío número 4 ingresará al norte del país y, al combinarse con otro canal de baja presión, dejará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estas entidades también habrá rachas de viento de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos.

El #Huracán #Gabrielle disminuye a un #Huracán de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a más de 3 mil km de #QuintanaRoo, por lo que no representa peligro para #México

Lluvias para este miércoles 24 de septiembre

Estados con mayores afectaciones:



Lluvias intensas

Lluvias muy fuertes : Sinaloa, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Estado de México.

: Sinaloa, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Estado de México. Tormentas fuertes : Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

: Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Oleaje elevado: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (hasta 3 metros).

Además, se esperan temperaturas muy altas, superiores a los 40 °C, en Baja California, Baja California Sur y Sonora, mientras que en el centro y sureste del país el ambiente será cálido y húmedo.

🚫NO transites ni cruces zonas inundadas, ya que la magnitud de la #Inundación ⚠️ es mayor a lo que percibimos.



NO transites ni cruces zonas inundadas, ya que la magnitud de la Inundación es mayor a lo que percibimos.

Mantente alerta y atiende las recomendaciones de Protección Civil.

Clima para CDMX y Estado de México

En el Valle de México se prevé un amanecer fresco con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se espera ambiente cálido con chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México, y precipitaciones muy fuertes en el Estado de México. Estas lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos.

