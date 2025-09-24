Lluvias intensas y fuertes vientos: así afectará el huracán “Narda” el clima en México
El huracán “Narda” provocará lluvias torrenciales y oleaje de hasta 3.5 metros en el occidente del país. También habrá efectos en el sureste y norte.
El huracán “Narda” mantendrá durante esta noche y madrugada la entrada de nubosidad hacia el occidente de México, generando lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se prevé oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros de altura en las costas de estos estados, por lo que se recomienda extremar precauciones.
Para mañana miércoles 24 de septiembre, los desprendimientos nubosos de “Narda”, combinados con la inestabilidad atmosférica, mantendrán lluvias intensas en Jalisco (oeste) y Nayarit, así como rachas de viento y oleaje elevado en la franja costera.
La onda tropical número 34, en interacción con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión, provocará lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero, además de tormentas fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En paralelo, el frente frío número 4 ingresará al norte del país y, al combinarse con otro canal de baja presión, dejará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estas entidades también habrá rachas de viento de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos.
El #Huracán #Gabrielle disminuye a un #Huracán de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a más de 3 mil km de #QuintanaRoo, por lo que no representa peligro para #México pic.twitter.com/GUMdBZ5OXR— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025
Lluvias para este miércoles 24 de septiembre
Estados con mayores afectaciones:
- Lluvias intensas: Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Guerrero.
- Lluvias muy fuertes: Sinaloa, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Estado de México.
- Tormentas fuertes: Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
- Oleaje elevado: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (hasta 3 metros).
Además, se esperan temperaturas muy altas, superiores a los 40 °C, en Baja California, Baja California Sur y Sonora, mientras que en el centro y sureste del país el ambiente será cálido y húmedo.
🚫NO transites ni cruces zonas inundadas, ya que la magnitud de la #Inundación ⚠️ es mayor a lo que percibimos.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 24, 2025
Mantente alerta y atiende las recomendaciones de #ProtecciónCivil. 👷🏾♂️👷🏼 pic.twitter.com/1YznOxoKfm
Clima para CDMX y Estado de México
En el Valle de México se prevé un amanecer fresco con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se espera ambiente cálido con chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México, y precipitaciones muy fuertes en el Estado de México. Estas lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos.
- CDMX: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C.
- Edomex: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C.
- Vientos: del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta.