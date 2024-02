Tandas para cirugías: La práctica es cada vez más común en el mundo de la belleza estética

¿A esta sí quieres entrarle? Hoy en día, las tandas para cirugías son una práctica cada vez más común en el mundo de la belleza estética. En la actualidad, mujeres de distintas partes de la República se organizan, principalmente, por medio de redes sociales para lograr un mismo fin: cumplir su deseo.

Mujeres como Daniela, mes con mes, hacen un gran esfuerzo para ahorrar dinero y formalizar su meta: “Como un año me tardé en llegar a la estabilidad económica. Fue en un punto donde dije si no lo hago ahorita y no me animo porque me va a dar miedo. Entonces dije vamos”.

Daniela se ha sometido a seis cirugías plásticas, de las cuales, cinco tuvo que recurrir a las tandas para juntar cerca de 300 mil pesos : “Es la primera cirugía estética que me hago, la de la nariz. Ya posteriormente, años después, me hago lo que es la cirugía de pecho, me hago lipotransferencia y abdominoplastía. Me hago bichectomía y lipo de papada”.

¡Cuidado! Estos son los riesgos de realizarse cirugías plásticas

El aumento en la demanda de cirugías estéticas a través de tandas, ha llevado a los especialistas a insistir en que este tipo de procedimientos médicos deben realizarse única y exclusivamente en clínicas avaladas y con médicos certificados ante la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es el organismo que agrupa a todos los cirujanos autentificados del país.

¡Toma precauciones! El Cirujano plástico y reconstructivo, Rafael Barrera, advierte que de no realizar este procedimiento con médicos certificados, podría traer consecuencias en la salud de las personas, como:



Infección en los tejidos

Arritmia cardiaca

Embolia pulmonar

Incluso en casos muy extremos, la muerte

Rafael Barrera recomienda buscar en la página oficial de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, o bien, vía telefónica al cirujano con el que se realizará el procedimiento para verificar si realmente se encuentra avalado: “Te dan claves en la asociación para que puedas saber si esa persona es primero la del nombre y luego la del aval de la cirugía plástica”.

Para el cirujano Barrera, cada vez es más frecuente que las personas junten su dinero por medio de tandas con la intensión de operarse alguna parte de su cuerpo: “Tienes al paciente que viene y te habla derecho y te dice, sabe qué doctor, batallé todo un año para poder lograr mi procedimiento. Estoy justa de billetes”.

En esta ocasión, Daniela hizo lo correcto y después de reunir su dinero se acercó a verdaderos profesionales para no arriesgar su vida, hoy está satisfecha del resultado obtenido con sus cirugías.