Sentencian a hombre por intento de feminicidio en Edomex tras machetear a su pareja y a su suegra

Sentencian a 26 años y 4 meses de prisión a Reynaldo Durán Estrada, responsable del delito de intento de feminicidio, luego de que intentara asesinar con un machete a su pareja sentimental y a su suegra en el municipio de Tultepec, Estado de México (Edomex).

¿Cuándo intentó matar a su pareja y suegra en el Edomex?

Los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia San Juan Xocotla, cuando Reynaldo comenzó a discutir con su suegra. En medio del pleito, el hombre tomó un machete y la atacó, provocando que su pareja interviniera para detener la agresión.

#Sentencido.



Derivado de las pruebas recabadas y aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una Autoridad Judicial dictó sentencia de 26 años y 4 meses de prisión en contra de Reynaldo Durán Estrada por el delito de feminicidio en grado de… pic.twitter.com/k8pE8lRCwO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 6, 2025

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de elementos de seguridad pública. Gracias a su intervención, evitaron que el agresor las matara. Luego fueron trasladadas a un hospital, donde por fortuna se recuperaron con éxito.

Al verse descubierto, Durán Estrada intentó escapar, pero fue detenido en el lugar por la Policía Municipal de Tultepec. Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital, donde recibieron atención médica por las lesiones provocadas durante el ataque.

Tras ser presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, el sujeto fue sometido a proceso. Finalmente, una autoridad judicial lo encontró culpable y le impuso una condena de 26 años y 4 meses de prisión, además de una multa y el pago de reparación del daño por 337 mil 95 pesos.

Feminicidios en el Edomex: una ligera baja en 2025

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2025 se han registrado 41 feminicidios en el Estado de México, lo que representa una ligera disminución respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 73 casos en total.

A pesar de la reducción, el Edomex continúa entre las entidades con mayor número de agresiones contra mujeres, por lo que las autoridades insisten en reforzar las estrategias de prevención y atención a víctimas.

Casos como este muestran la importancia de la denuncia y del trabajo coordinado entre la ciudadanía y las autoridades para frenar el feminicidio y sus intentos.