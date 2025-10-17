Cae presunto feminicida en Chiapas; golpeó a su esposa y la envenenó

Desde San Cristóbal de Las Casas, el Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de Gerónimo “N”, presunto responsable del feminicidio de Sandra “N”, de 42 años, ocurrido en la ranchería Tunapaz, municipio de Chilón.

La carpeta de investigación se abrió el 13 de octubre, inicialmente como feminicidio en grado de tentativa, sin embargo, la víctima perdió la vida días después a consecuencia de una hemorragia intracraneana.

La víctima murió tras sufrir agresiones y envenenamiento en Chiapas

De acuerdo con los dictámenes periciales, Sandra “N” presentaba una lesión contundente en el área frontal de la cabeza y un hematoma cerebral, además de lesiones en el tracto gastrointestinal y daño hepático y renal provocados por la ingesta de un herbicida que supuestamente la obligó a tomar su esposo.

Las autoridades estatales señalaron que todos estos elementos confirman un ataque directo y con extrema violencia, por lo que la investigación se reclasificó como feminicidio consumado.

El detenido Gerónimo “N” ya está a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía Contra Feminicidio encabeza las diligencias para asegurar la integración completa de la carpeta de investigación y lograr una sentencia condenatoria ejemplar.

Fiscalía de Chiapas promete castigo ejemplar contra feminicidio de Sandra

El Fiscal Llaven Abarca, acompañado de la Fiscal de Distrito Altos, Claudia Irene Constantino López, y del Fiscal de Justicia Indígena, Lorenzo López Méndez, aseguró que el caso se está atendiendo con prioridad absoluta.

“Vamos a pedir la pena máxima, que es de 100 años, por este feminicidio. No habrá impunidad ante ningún hecho de violencia cometido en agravio de niñas, adolescentes y mujeres”, expresó el funcionario estatal.

El Fiscal reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) de garantizar justicia para las víctimas de violencia de género, y subrayó que los feminicidios son prioridad en la agenda de la dependencia.

Aumentan los feminicidios en Chiapas durante 2025

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de 2025 se han registrado 18 feminicidios en Chiapas, uno más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos datos reflejan una preocupante tendencia al alza en los casos de violencia feminicida, especialmente en municipios rurales e indígenas, donde las autoridades enfrentan mayores desafíos en materia de acceso a la justicia y atención a víctimas.

Organizaciones civiles y colectivos feministas han insistido en la urgente necesidad de fortalecer las medidas preventivas, así como el seguimiento puntual a las investigaciones para evitar la impunidad.