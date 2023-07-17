Condiciona Creel dejar la presidencia de Diputados a relevo panista

El panista Santiago Creel dijo que está dispuesto a dejar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados en 24 horas siempre y cuando se garantice que su relevo será un legislador del PAN y no de otro partido para no correr el riesgo de que puedan echar abajo las acciones legales contra leyes del Ejecutivo Federal interpuestas ante la Suprema Corte durante su gestión.

En conferencia de prensa, dijo que mantiene pláticas sobre el tema con su coordinador parlamentario en San Lázaro, Jorge Romero Herrera, e incluso está listo para entregar la estafeta, pero no aún no hay fecha.

Se debe garantizar que presidencia en diputados quede en el PAN, dice Creel

Para Santiago Creel la decisión debe pasar primero por garantizar una vía democrática que garantice que la presidencia siga en manos de la bancada del PAN, como le corresponde, pues, aclaro que no está dispuesto a dejar descabezada a la Cámara de Diputados ni a sepultar las acciones, controversias, amparos y solicitudes de atención prioritaria tramitadas ante los ministros de la Corte.

“Si encontramos la vía yo no tengo problema para hacerlo en 24 horas, porque además ya tengo mis libros blancos, mande a hacer una auditoria externa por si las dudas, porque ya saben aquí como se las manejan, yo estoy listo, no es un problema de gusto o decisión personal o de terquedad, es un problema de legalidad parlamentaria y es un problema de acuerdos parlamentarios”, aclaró Santiago Creel.

El panista aclaro que el orden parlamentario establece que el segundo año legislativo lo debe de asumir como presidente o presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados quien tenga el mayor número de diputados de la oposición, y ese es su partido el PAN.