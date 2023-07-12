La vez que AMLO y Santiago Creel se enfrentaron por el mismo cargo

Santiago Creel, aspirante a candidato presidencial del Frente Amplio por México, tiene una historia de roces con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ante esto, es relevante conocer cuál es la historia entre ambos políticos, además de la vez que se enfrentaron por el mismo cargo público.

Recientemente, Creel ha acusado directamente al líder morenista de los males que hay en el país; sin embargo, el mandatario le respondió en un par de conferencias matutinas y dijo que está enojado porque se dio cuenta de que el "dedazo" de la oposición para las elecciones 2024 no es él.

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¿Cómo empezó la rivalidad entre Santiago Creel y AMLO?

Muchos aseguran que la rivalidad entre Creel y AMLO comenzó desde su primer enfrentamiento por el mismo cargo público: la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en el año 2000. Para esos comicios, el entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) venció al Partido Acción Nacional (PAN).

Además, en algunas ocasiones el presidente ha señalado de "farsante e hipócrita" a Santiago Creel por ponerse del lado de la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Incluso el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recordó cuando él y AMLO derrotaron al panista en las elecciones del 2000 para la jefatura de Gobierno de la capital. "Yo me acuerdo a Santiago Creel lo derrotamos Andrés Manuel y yo en la Ciudad de México en el 2000, lo volveríamos a derrotar", dijo.

Santiago tu nunca has ganado elecciones . Volverás a perder. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 7, 2023

Creel evitó desafuero de AMLO durante sexenio de Vicente Fox

El presidente de la Cámara de Diputados ha dicho en diversas ocasiones que habló con el expresidente Vicente Fox para plantearle la posibilidad de desistir sobre el desafuero de AMLO. A pesar de lo declarado por Creel, el presidente ha acusado de que Creel, como secretario de Gobernación, fue el "padre político" del juicio de desafuero contra él.

Cabe recordar que esta sería la tercera ocasión en que el aspirante a candidato presidencial busque el cargo máximo; las primeras fueron en 2006 y en 2012.