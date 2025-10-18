¡Que no te multen! Hoy No Circula sabatino: consulta qué autos descansan en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sabatino estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y todo el Edomex, incluyendo medidas adicionales en caso de contingencia ambiental. Los conductores deben revisar qué vehículos están sujetos a restricción según el color de engomado, número de placa y tipo de holograma.

¿Qué carros descansan los sábados?

Este tercer sábado del mes, todos los vehículos con holograma 1 (terminación de placa NON), holograma 2 y placas foráneas deberán de guardar las llaves y permanecer en casa, ya que no circulan según el programa vigente.

Los autos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos de esta restricción. Es importante que los conductores consulten esta información para planear sus traslados y evitar multas.

Además de los siguientes:



Motocicletas

Vehículos de uso público, de emergencia o funerarios

Automóviles con permiso especial, autos clásicos o históricos, y vehículos de personas con discapacidad (con autorización vigente)

Entre las 05:00 y las 22:00 horas, con restricciones especiales para los sábados que varían según el tipo de holograma y el último dígito de la placa.

Así funciona el Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula Sabatino establece restricciones de circulación para vehículos particulares en la Ciudad de México y el Estado de México, buscando reducir la emisión de contaminantes.

La limitación para los autos con holograma 1 se alterna: los que tienen placa impar descansan el primer y tercer sábado del mes, mientras que aquellos con placa par no circulan el segundo y cuarto sábado.

Por otro lado, los vehículos con holograma 2 y los foráneos tienen la restricción de no circular todos los sábados del mes.

Cuando un mes cuenta con un quinto sábado, la restricción de circulación se aplica únicamente a los autos con holograma 2, foráneos y permisos especiales, quedando exentos de la restricción los autos con holograma 1.

Este calendario del Hoy No Circula busca distribuir de forma equitativa las limitaciones entre las distintas placas con holograma 1.