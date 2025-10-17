¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la ola de impuestos para 2026?
Estos son los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 17 de octubre desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 17 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.
Mañanera EN VIVO
Enlaces con gobernadores de estados afectados
En la conferencia mañanera se realizaron enlaces en vivo con los cinco gobernadores de los estados más afectados, quienes dieron el recuento de personas fallecidas y afectadas, además de caminos y casas que resultaron afectadas tras las inundaciones.
Censo del Bienestar
Da manera virtual, la secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el avance en el Censo del Bienestar hasta el 15 de octubre en las regiones afectadas. En Veracruz ya se censaron 24 mil 525 viviendas, mientras que en San Luis Potosí van 4 mil 956.
Avances en localidades incomunicadas
En la conferencia mañanera se dio a conocer el avance en las localidades que se encuentran incomunicadas tras las inundaciones en al menos cinco estados de la República Mexicana; 161 localidades que ya tienen paso y comunicación.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.