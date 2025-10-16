Jueves de caos en CDMX: Peregrinación masiva, marchas sindicales y protestas hoy

Hoy, jueves 16 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una de las jornadas más complicadas del mes en materia de movilidad, con la llegada de una masiva peregrinación, dos marchas en la zona centro y múltiples manifestaciones que prometen generar bloqueos en avenidas principales.

Desde la madrugada, se registra el ingreso de cerca de 100 mil fieles de la Diócesis de Atlacomulco; el panorama se complicará a media mañana en la alcaldía Cuauhtémoc con dos movilizaciones y a las 12:00, ciudadanos ecuatorianos partirán de Bellas Artes en solidaridad con el paro nacional en su país.

Sigue a continuación todas las actualizaciones y afectaciones viales, ya sea por manifestaciones, tráfico o accidentes, que podrían afectar tu camino este jueves, a través del siguiente minuto a minuto en vivo.