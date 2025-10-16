Jueves de caos en CDMX: Peregrinación masiva, marchas sindicales y protestas hoy
Hoy la CDMX enfrenta un día crítico por una peregrinación masiva de 100 mil fieles, marchas sindicales en el Centro y una mega protesta del STUNAM en Rectoría.
Hoy, jueves 16 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una de las jornadas más complicadas del mes en materia de movilidad, con la llegada de una masiva peregrinación, dos marchas en la zona centro y múltiples manifestaciones que prometen generar bloqueos en avenidas principales.
Desde la madrugada, se registra el ingreso de cerca de 100 mil fieles de la Diócesis de Atlacomulco; el panorama se complicará a media mañana en la alcaldía Cuauhtémoc con dos movilizaciones y a las 12:00, ciudadanos ecuatorianos partirán de Bellas Artes en solidaridad con el paro nacional en su país.
Sigue a continuación todas las actualizaciones y afectaciones viales, ya sea por manifestaciones, tráfico o accidentes, que podrían afectar tu camino este jueves, a través del siguiente minuto a minuto en vivo.
EN VIVO
Marchas en la CDMX para hoy jueves
Marcha de la Central de Trabajadoras y Trabajadores
- Hora: 10:00.
- Punto de partida: Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico).
- Destino: Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2).
- Motivo: Exigen basificación, respeto a sus sindicatos, ampliación de prestaciones y un aumento salarial de emergencia.
Marcha en Solidaridad con Ecuador
- Hora: 12:00.
- Punto de partida: Palacio de Bellas Artes.
- Destino: Zócalo Capitalino.
- Motivo: Marcha de solidaridad con el Paro Nacional que se realiza en Ecuador en resistencia a las medidas del Fondo Monetario Internacional.
Hoy no circula en CDMX jueves 16 de octubre:
La restricción se aplica según el engomado del vehículo y la terminación de la placa, así como el tipo de holograma de verificación. Para este jueves:
- Engomado verde
- Terminación de placa 1 y 2
- Holograma 1 y 2
Los autos con estas características no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas. Sin embargo, los vehículos con holograma “00” o “0” están exentos de esta medida.
