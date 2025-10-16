Diputados suben impuesto a refrescos “light"y obligan a la industria a reducir el azúcar

El Gobierno Federal y la industria refresquera alcanzaron un acuerdo para modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas saborizadas. Con este pacto, el impuesto ya no será parejo como se propuso inicialmente, sino diferenciado según el contenido calórico.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa conjunta, en la que participaron el Secretario de Salud, el Subsecretario de Hacienda, representantes de la industria refresquera y el Coordinador de los diputados de Morena.

¿Cuál será el impuesto a refrescos “light” para 2026?

La propuesta inicial de un IEPS diferenciado se ha formalizado con modificaciones que buscan incentivar un consumo más saludable, aunque imponiendo un costo a las alternativas no calóricas:



Bebidas Azucaradas (Calóricas): El impuesto se mantiene en $3.08 pesos por litro .

El impuesto se mantiene en . Bebidas No Calóricas (Light/Zero): La tasa acordada será de $1.50 pesos por litro, un aumento respecto a la propuesta anterior, pero menor a la tasa de las bebidas azucaradas.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, defendió el aumento al IEPS como parte de una estrategia integral contra la crisis de salud, confirmando el nuevo pacto con la industria. La propuesta será presentada para su votación en el Pleno de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del IEPS.

Cabe señalar que el gobierno federal realizó un pacto donde obligan a las empresas refresqueras y de otras bebidas azucaradas a reducir en 30% el contenido de azúcar de sus productos de forma escalonada.

¿Qué otros impuestos vendrán para 2026?

Por si fuera poco, habrá otros rubros en donde se esperan impuestos a partir del 1 de enero de 2026:

