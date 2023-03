UAM Cuajimalpa expulsa a alumno por presunto abuso sexual a compañera

El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Cuajimalpa), expulsó a un estudiante por presunto abuso sexual en contra de una de sus compañeras, hecho que provocó el paro de varios planteles en días pasados.

“El caso que generó la movilización de alumnas y alumnos de la Institución, fue discutido por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, cuyos integrantes resolvieron, de manera unánime, sancionar al alumno con la expulsión de la Universidad”, informó el Consejo a través de un comunicado.

También aseguró que en las cinco Unidades Universitarias se dará seguimiento puntual a las demandas por violencia de género que ha expresado la comunidad universitaria.

A su vez, la UAM detalló que no habrá criminalización, ni represalia contra el alumnado que participa en las distintas manifestaciones. Así como el análisis y la integración de un protocolo único de atención a casos de violencia de género, mismo que es elaborado “de la mano de expertas que robustecen los lineamientos y reglamentos de nuestra institución”, se lee en el comunicado.

¿Por qué se fueron a paro en la UAM Cuajimalpa y Azcapotzalco?

Alumnos de la UAM, de las unidades Azcapotzalco y Cuajimalpa, se fueron a paro indefinido el pasado 10 de marzo por la respuesta que dieron las autoridades ante la denuncia de violación de una de sus compañeras por parte de otro alumno.

La comunidad estudiantil denunció que los hechos ocurrieron en la unidad Cuajimalpa y ante la respuesta sobre la exoneración del compañero, que presuntamente violó a una joven, los alumnos tomaron las instalaciones.

En apoyo a sus compañeros, estudiantes de la UAM Azcapotzalco se unieron al paro de labores indefinido en protesta y demanda de atención al caso de violación de la joven.

¿Dónde denunciar los casos de violencia sexual?

Si la violación fue perpetrada por una persona de tu familia, puedes acudir a los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) para recibir orientación jurídica y atención médica y psicológica. Da clic aquí para más información.

fue perpetrada por una persona de tu familia, puedes acudir a los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) para recibir orientación jurídica y atención médica y psicológica. Para recibir atención médica y asesoría jurídica en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) da clic aquí.

En la Fiscalía, serás atendida por Ministerios Públicos Mujeres.

En las distintas sedes de la Fiscalía, encontrarás un Módulo de las Abogadas de las Mujeres, quienes te orientarán en el proceso de la denuncia.

Es importante denunciar lo más pronto posible; no obstante, si no lo haces así, la agente del Ministerio Público no tiene por qué desconfiar de tu declaración.

Además, para probar la violación, no es necesario que demuestres que hubo penetración total o eyaculación en la vagina. Sin embargo, para integrar una averiguación previa en caso de violación, de preferencia, aporta declaraciones de testigos y pruebas médicas, aunque no son obligatorias.

Tipos de violación sexual

Obligarte a cópula por vía anal se considera como violación.

Si eres casada, tienes todo el derecho a denunciar a tu esposo por delito de violación, en caso de ser forzada a tener relaciones sexuales.

en caso de ser forzada a tener relaciones sexuales. Si ejerces la prostitución, posees el derecho a denunciar por violación cuando se te imponga cópula por medio de violencia física o moral.

Por otro lado, recuerda que tienes derecho a recibir medidas de protección, en caso de que lo solicites y te puede acompañar una persona de tu confianza cuando estés declarando.