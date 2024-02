¡Urgen hermanas! Convento de España busca monjas para evitar que el Vaticano cierre sus instalaciones

¡Buscan monjas! El reconocido convento de la orden de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de la Ronda en España se encuentra en una búsqueda de mujeres que se les unan a sus filas y así eviten el inminente cierre de sus instalaciones de parte de las autoridades del Vaticano.

En la actualidad, la orden de las Carmelitas Descalzas que desde 1924 custodia la mano incorrupta de santa Teresa de Jesús, enfrenta una lucha por encontrar nuevas hermanas para continuar con su labor eclesiástica.

Este convento ubicado en Málaga, España, necesita de monjas para que no se ordene su cierre y es que en caso de no conseguirlas, el Vaticano podría ordenar que devuelva la reliquia de la mano incorrupta de santa Teresa de Jesús le sea devuelta a Castilla y León.

Es por ello que la orden de las Carmelitas Descalzas ha hecho un llamado para que puedan reclutar al menos a dos hermanas. Este hecho recrudece debido a que estas monjas deberán tener experiencia previa ya que no pueden darse el lujo de invertir tiempo en su formación.

Convento que se ha quedado sin monjas en los dos últimos años

En una entrevista a medios españoles, Sor Jennifer, una de las hermanas de la orden de las Carmelitas Descalzas, señala que hace dos años la congregación de Ronda estaba integrada por nueve monjas pero tras la contingencia sanitaria de Covid-19 y algunos repentinos fallecimientos, solo quedan cuatro hermanas y una de estas padece de alzhéimer.

Conforme a una exhortación del Papa, establece que en las congregaciones de clausura debe haber al menos seis monjas por lo que el convento de la orden de las Carmelitas Descalzas enfrenta una situación “irregular”.

Sor Jennifer señala que el Vaticano no les ha otorgado un plazo concreto para encontrar dos hermanas más, sin embargo; les ha advertido acerca de que su situación no puede permanecer de esta manera.

Convento de España busca monjas para evitar el Vaticano cierre sus instalaciones

| Diócesis Málaga

Entre sus tesoros más preciados, el convento de la orden de las Carmelitas Descalzas cuenta con la mano izquierda incorrupta de Santa Teresa de Jesús, reliquia que las monjas han cuidado desde 1924, año en el que abrió ese convento.

En caso de que el convento cierre sus puertas, se verán obligados a devolver la reliquia del siglo XVII a un convento en Castilla y León, ya que esa fue la condición impuesta bajo supervisión notarial.

“Es una pena porque todos los días viene gente a ver y a pedirle milagros a la mano. Acuden muchos fieles de Polonia o Rusia, pero también de Corea o de Irak”, señala una de las monjas de la orden de las Carmelitas Descalzas quien agrega que esta reliquia también atrae a turistas que ayudan a fomentar la economía de la localidad.

Urge monjas con experiencia para evitar cierre de convento

Mujeres jóvenes se han mostrado interesadas en pertenecer a este convento pero desafortunadamente no es lo que se necesita en este momento: ”Nos llaman algunas diciendo que creen que tienen vocación, pero yo las mando a otros conventos. Cuando hayamos apuntalado el edificio, lo embellecemos con nuevas vocaciones, pero antes tenemos que apuntalarlo porque, si no, tendremos que cerrar”, señala Sor Jennifer. Buscan monjas con experiencia previa porque este convento está “en riesgo de caerse” y no pueden invertir tiempo en formarlas.

Escasez de monjas y sacerdotes en miles de congregaciones

La falta de vocaciones es una situación generalizada ya que la falta de monjas no es un problema exclusivo de este convento, ya que es una realidad a la que se enfrentan cada vez más órdenes religiosas.

La escasez de monjas y sacerdotes bien puede ser un reflejo de que a los jóvenes ya no les interesa la vocación religiosa.