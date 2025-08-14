El desfile de los escándalos: Fernández Noroña y sus polémicos invitados a su informe

El informe de labores del senador Gerardo Fernández Noroña se convirtió en un desfile de figuras políticas muy controversiales, un hecho que no pasó desapercibido. Lejos de rodearse de perfiles intachables, el legislador optó por un acto flanqueado por una serie de invitados que se encuentran en escándalos de corrupción, nexos con el narcotráfico y otros delitos. Aquí te decimos quiénes estuvieron presentes.

El evento se llevó a cabo en la antigua sede del Senado, también conocida como Casona de Xicontécatl, con música en vivo y la instalación de una carpa con sillas para los simpatizantes que se reunieron ahí.

¿Quiénes asistieron al informe de Fernández Noroña? Invitados rodeados de polémica

Uno de los asistentes más destacados fue Adán Augusto López, a quien Fernández Noroña se refirió afectuosamente como “hermanito”. Sin embargo, esta cercanía contrasta con la sombra que persigue al exsecretario de Gobernación. Pues se le vincula con el grupo criminal “La Barredora”, a través de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

La lista de invitados controvertidos no termina ahí. También estuvo presente Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien ha estado en el ojo del huracán por haberle sido retirada la visa estadounidense, una medida que suele estar asociada a investigaciones o señalamientos de peso por parte de las autoridades de Estados Unidos.

El desfile de los escándalos estuvo completo con la presencia de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, conocido por su millonario guardarropa. Asimismo, se vio a César Yáñez, cuya boda millonaria con la exmiss Puebla generó una ola de críticas por el contraste con la política de austeridad promovida por el gobierno federal.

Incluso estuvo presente la senadora Andrea Chávez, señalada por “desobedecer"a la misma presidenta Claudia Sheinbaum y realizar actos anticipados de campaña con sus caravanas de la salud en Chihuahua y a quien le dieron un jalón de orejas para evitar adelantarse a las elecciones del estado.

