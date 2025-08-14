Policías arriesgan su vida y salvan a una adolescente de morir en incendio de Iztapalapa

En un acto de heroísmo, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) de la Ciudad de México rescataron a una adolescente de 14 años que se encontraba inconsciente dentro de su casa mientras era consumida por un incendio, dentro de la alcaldía Iztapalapa.

Los policías no solo la sacaron del inmueble en llamas, sino que le aplicaron primeros auxilios y la trasladaron de urgencia a un hospital, acciones que fueron cruciales para salvarle la vida.

El siniestro, que presuntamente se originó por un corto circuito de un cargador de celular, ocurrió en una vivienda de la colonia Buenavista.

¿Qué pasó en Iztapalapa? Así fue el incendio que dejó a una adolescente al borde de la muerte

La emergencia comenzó cuando los operadores de radio de la SSC reportaron un incendio en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Buenavista y Fortaleza. Al llegar, los oficiales observaron una densa columna de humo y solicitaron de inmediato los servicios de emergencia.

En el lugar, una mujer de 35 años se acercó desesperada a los policías y les informó que el fuego había iniciado en una habitación del segundo piso por un cargador de teléfono y que su hija de 14 años seguía atrapada adentro.

VIDEO: Rescatan a joven en medio del humo del incencio de Iztapalapa

Sin dudarlo, los oficiales ingresaron a la casa en llamas para buscar a la joven. La encontraron inconsciente sobre una cama, ya afectada por la inhalación de humo. En una acción decidida, uno de los policías la tomó en sus brazos, la cargó y bajó con ella por las escaleras para alejarla del peligro.

Ya en la planta baja, la recostaron en un sillón y le aplicaron técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para ayudarla a recuperar la respiración, algo que quedó captado en video y que generó asombro por la tensión del momento.

#Iztapalapa 🚨 | Un menor fue rescatado tras intoxicarse por inhalación de humo en un incendio domiciliario.



El siniestro habría iniciado por un cortocircuito al cargar un teléfono celular. Autoridades lograron evacuar al menor y brindarle atención médica.



Vía: @SSC_CDMX pic.twitter.com/VHFakTWKTv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

Trasladan de urgencia a adolescente que quedó atrapada en incendio en CDMX

Ante la urgencia de la situación, los policías tomaron la decisión de no esperar a una ambulancia. Envolvieron a la adolescente con sábanas y, con el cuidado necesario, la colocaron en la batea de su patrulla para trasladarla de inmediato a un hospital.

En el hospital, el personal médico la diagnosticó con bloqueo de vías aéreas por intoxicación de humo y le brindó la atención especializada necesaria para su recuperación.

Mientras tanto, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al domicilio para sofocar por completo el incendio y realizar labores de enfriamiento, asegurándose de que no existieran más riesgos.