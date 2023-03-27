Corea del Norte dispara misiles balísticos frente a su costa oriental

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos frente a su costa oriental, informó el lunes el Ejército de Corea del Sur. El nuevo lanzamiento sucede en un contexto de simulacros militares que Estados Unidos y Corea del Sur han realizado.

La Guardia Costera de Japón dijo que los misiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva del país, según medios de prensa locales.

Los misiles de Corea del Norte volaron a una altitud de 50 kilómetros y cubrieron un rango de 350 kilómetros, reportó la cadena japonesa NHK.

El Ejército de Corea del Sur afirmó que los misiles fueron disparados desde la provincia norcoreana de Hwanghae a las 07:47 hora local del lunes (22:47 GMT del domingo).

Estos misiles balísticos serían el undécimo lanzamiento realizado este año por Corea del Norte.

🚨COREA DEL NORTE LANZA UN MISIL BALÍSTICO HACIA EL MAR DE JAPÓN



- Corea del Norte lanzó este lunes un misil hacia el mar de Japón, según informó la Guardia Costera japonesa. Supuestamente, el cohete lanzado fue un misil balístico. pic.twitter.com/GHE6604DXD — ITR Oficial (@ITROriginal) March 26, 2023

Maniobras militares de Corea del Norte

El lanzamiento se suma a otras pruebas armamentísticas de Corea del Norte, incluido el lanzamiento de múltiples misiles de crucero el miércoles, que Pionyang dijo que tenía como objetivo practicar ataques nucleares tácticos.

Corea del Norte dijo el viernes que había probado una nueva nave no tripulada capaz de llevar adelante un ataque nuclear submarino, mientras el líder Kim Jong Un advirtió que los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos debían cesar.

Los aliados concluyeron la semana pasada sus ejercicios regulares, pero prosiguen otros entrenamientos sobre el terreno, incluidos maniobras de desembarco anfibio en las que participa un buque de asalto estadounidense.

Corea del Sur y Estados Unidos realizan sus maniobras militares conjuntas desde 2018.

Corea del Norte lleva mucho tiempo protestando frente los ejercicios de los aliados, diciendo que son preparativos para una invasión a su territorio. Corea del Sur y Estados Unidos afirman que las maniobras son defensivas.