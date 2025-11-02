“Se fue otro mexicano que no se sabía rajar": Corrido en honor a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado en Michoacán

En redes sociales, se viralizó un corrido en homenaje a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado durante un atentado en Michoacán la noche del pasado 1 de noviembre 2025.

Carlos Manzo, había alzado la voz ante el Gobierno Federal para exigir apoyo tras las constantes amenazas en su contra.

México viste de rojo, y ahora Uruapan, Michoacán": Así es el corrido para Carlos Manzo

El video fue publicado a través de una cuenta de TikTok, logrando superar los 174 mil likes y 31 mil compartidos en menos de 12 horas, pero ¿cómo es el corrido para el alcalde de Uruapan?

"En mero Día de los Muertos, la tragedia ocurrió, de tres impactos de bala, Carlos Manzo falleció. En Uruapan, Michoacán, de luto el pueblo vistió", es como comienza el corrido dedicado a Carlos Manzo.

La balada popular cuenta cómo fue la matanza del presidente municipal de Uruapan, condenando los hechos de violencia que ocurren en México.

"Dos hombres que iban armados, no tuvieron compasión, dispararon sin piedad, cumpliendo con su misión, a uno lo capturaron y al otro se le abatió. Lo que le hicieron a Carlos, en la historia va a quedar, ya se fue otro mexicano, que no se sabía rajar. México viste de rojo, y ahora Uruapan, Michoacán".

VIDEO: Capturan el momento en el que Carlos Manzo fue asesinado

El lamentable asesinato del alcalde de Uruapan quedó registrado en un video durante las celebraciones por el Día de Muertos en Michoacán; el momento del ataque se hizo viral en redes sociales, provocando la indignación de miles de mexicanos.

Los primeros informes, indicaron que Carlos se encontraba gravemente herido; sin embargo, minutos después se confirmo el fallecimiento del funcionario público.

En el México de hoy ser valiente y congruente, puede costarte la vida



El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en Michoacán, tierra donde manda el crimen



Él alzó la voz, pidió seguridad, denunció a los corruptos y criminales



Hoy lo mataron. Los culpables no solo son… pic.twitter.com/tAbjKwStjP — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 2, 2025

Manzo había pedido el apoyo del gobierno federal solicitando la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del Ejército y la Guardia Nacional, para fortalecer la seguridad de la zona.

¿Quién era Carlos Manzo, alcalde de Uruapan?

Carlos Manzo fue diputado federal por el Distrito 9 de 2021 a 2024, pero llegó al cargo en Uruapan por la vía de los independientes en el movimiento "Sin sombrero".

El alcalde de Uruapan le hacía frente a la inseguridad de su localidad, sin embargo, al tomar el cargo recibió al menos seis amenazas con tan solo cuatro días.