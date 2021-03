Corte recibe petición de Rosario “N” para acelerar juicio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una petición para que se desahoguen con rapidez los procesos que se siguen a internas del penal de Santa Martha Acatitla, entre las que sobresale la exsecretaria Desarrollo Social, Rosario “N”.

Se trata de un documento que ya fue turnado al Instituto Federal de la Defensoría Pública para que designe a defensores de oficio que revisen y atiendan las demandas e informen al máximo tribunal el desarrollo de los casos.

La petición de las internas acusa que desde hace un año, ante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, los juzgados y tribunales han permanecido cerrados lo que ha provocado retrasos en sus procesos penales.

“Cada día que pasamos en este lugar no se puede borrar y además nos pone en riesgo por el hacinamiento y las condiciones higiénicas que no son las mejores. Por lo demás hay recomendaciones de organismos internacionales sobre el manejo de la pandemia en los centros penitenciarios que van en el sentido de buscar la forma de liberar a las personas bajo ciertos criterios, mismos que en México no se han atendido”, señala la misiva.