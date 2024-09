Esta es la diferencia entre una suspensión provisional y una definitiva en un juicio de amparo

¿Alguna vez has escuchado hablar de una suspensión provisional y una definitiva en un juicio de amparo? Estos términos, aunque suenen similares, tienen diferencias importantes que pueden tener un impacto significativo en el resultado de un caso. Por eso te explicamos cuáles son las diferencias entre estos términos.

¿Qué es una suspensión provisional y una definitiva?

Una suspensión en un juicio de amparo es la medida cautelar por la cual se le ordena a las autoridades detener o paralizar una acción que afecta al quejoso, antes de que el daño sea irreparable. Pero para explicarlo en términos más sencillos tomemos el siguiente ejemplo hipotético:

Imagínate que te quieren detener por un delito que, según tú, no cometiste. Antes de que ingreses a la cárcel y el daño sea irreparable, decides solicitar un amparo.

De forma inmediata, podrás obtener una suspensión provisional, es decir, no ser detenido en lo que se continúa el proceso y posterior juicio, en lo que se determina si cometiste o no el delito. Si efectivamente no lo hiciste y hay pruebas suficientes, entonces el juez otorgará una suspensión definitiva.

Los efectos de una suspensión definitiva son similares a la suspensión provisional, solo que de forma permanente . Con esto se asegura que el quejoso no sea afectado y que las cosas permanezcan como estaban al momento de presentarse el amparo.

¿Qué es un amparo?

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), el amparo solo puede interponerse por una persona o empresa contra un acto, resolución, acción y omisión de un funcionario, autoridad o agente público que viole o trate de violar los derechos y garantías.

Para solicitar un amparo en México son necesarios los siguientes documentos:



Identificación del quejoso y autoridades responsables

Actos reclamados

Conceptos de violación

Pruebas

Solicitud de suspensión provisional y definitiva

Cuando presentes la demanda, puedes solicitar la suspensión provisional si hay peligro inminente de que el acto cause daños de difícil reparación. El juez debe resolver si la otorga o no y señalar una fecha para audiencia incidental y solicitar el informe previo a la autoridad responsable, con lo que se otorgará o no la suspensión definitiva.