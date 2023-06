¿Miedo a los pollos? Estas son las fobias más raras que existen en el mundo

¿Tienes miedo a gastar dinero, a bailar o a cantar? Estas son algunas de las fobias que se presentan comúnmente a nivel mundial, en muchas ocasiones se desprenden de un temor hacia determinadas ideas, situaciones u objetos y en otros casos es fácil detectarlas; sin embargo, estudios revelan que puedes tener una fobia y aún no lo sabes.

Actualmente, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés), indica que la fobia es un miedo incontrolable por una actividad en particular, en algunas ocasiones el temor puede frenar a una persona de realizar sus actividades; en 2023 los hombres son los más propensos a presentarlas por primera vez entre los 15 y 20 años.

¿Cuáles son las fobias más raras y cuál es su significado?

En Estados Unidos, al menos 19 millones de personas han registrado las fobias más raras, mismas que son catalogadas de leves a graves, pero ¿cuáles son? Estas son las cinco fobias que no sabías que existían:

Metrofobia

¡No, no es el miedo al transporte público! La Metrofobia es el temor a la poesía, así que, si en algún momento detectaste un cierto miedo a los escritos de Pablo Neruda, César Vallejo, García Lorca o Amado Nervo, quizá no era que no te gustara, era un temor hacia sus versos.

Alektorofobia

¿Qué puede ser más inofensivo que un pollo? La Alektorofobia es conocida por las personas que le temen a los pollos, una de las especies más populares alrededor del mundo y que incluso superan al ser humano en cantidad.

Pogonofobia

Una de las fobias más raras llega con la Pogonofobia, y es para todos aquellos que tienen miedo de ver a las personas con barba.

Cacofobia

Quizá la fobia más triste, la Cacofobia es aplicada en todas las personas que tienen miedo a la fealdad, pero no sólo física, también aplica en objetos u animales.

Urnofobia

¿Miedo al paraíso? la uranofobia se concibe como el miedo al concepto que utilizan para percibir la vida después de la muerte, pero ¡cuidado! no es el miedo a morir, en este caso tiene el nombre de tanatofobia.

¿Cuáles son las fobias más comunes del mundo?

Al conocer las fobias más raras seguramente te cuestionas si tienes alguna, pero, ¿por qué no comenzar con saber las más comunes? El equipo de Fuerza Informativa Azteca te cuenta cuáles son y su significado.

Aerofobia

El miedo a volar es uno de los tipos de fobias más frecuentes en la sociedad, incluso en muchas ocasiones requieren especial atención por parte del personal aéreo.

Acrofobia

La acrofobia es el miedo hacia las alturas; permanecer en un piso alto o en un balcón sería motivo de vértigo.

Pexels.

Claustrofobia

El miedo a los espacios cerrados como ascensores, túneles, cuevas o vías del metro.

Pexels.

Zoofobia

¡Insólito! Es conocido como el miedo a los animales, pues provoca un pánico especial hacia las arañas o perros, aunque este último se conoce como cinofobia.

Pexels.

Amaxofobia

¿Te da miedo conducir? Podría tratarse de la Amaxofobia, misma que comúnmente se presenta tras sufrir un accidente automovilístico o que una persona cercana también haya perdido la vida.

Pexels.

Actualmente, el mejor método para trabajar las fobias son las terapías de exposición, mismas que consisten en entender qué la causa y cómo enfrentarla con el paso del tiempo; puede tomar años para un paciente superar sus miedos.