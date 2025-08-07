La tormenta tropical “Ivo” ocasionará lluvias puntuales muy fuertes a intensas: Estados afectados

Una intensa jornada de precipitaciones y vientos se anticipa para la región del Pacífico en México debido a la proximidad de la tormenta tropical “Ivo”. Este fenómeno meteorológico se desplaza cerca de las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, generando un estado de alerta en la zona.

A las 6 de la mañana, hora del centro de México, la tormenta se ubicaba a 215 kilómetros al sursuroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 295 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. El fenómeno presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza en dirección oeste-noroeste.

Se ha emitido una advertencia para la población, ya que las fuertes precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que a su vez podría causar inundaciones y deslaves. Los vientos pronosticados podrían derribar árboles y anuncios, por lo que las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y tomar precauciones.