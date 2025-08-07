La tormenta tropical “Ivo” ocasionará lluvias puntuales muy fuertes a intensas: Estados afectados
La tormenta tropical “Ivo” se aproxima a la costa del Pacífico, prometiendo intensas lluvias desde este jueves. Expertos advierten sobre posibles inundaciones.
Una intensa jornada de precipitaciones y vientos se anticipa para la región del Pacífico en México debido a la proximidad de la tormenta tropical “Ivo”. Este fenómeno meteorológico se desplaza cerca de las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, generando un estado de alerta en la zona.
A las 6 de la mañana, hora del centro de México, la tormenta se ubicaba a 215 kilómetros al sursuroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 295 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. El fenómeno presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza en dirección oeste-noroeste.
Se ha emitido una advertencia para la población, ya que las fuertes precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que a su vez podría causar inundaciones y deslaves. Los vientos pronosticados podrían derribar árboles y anuncios, por lo que las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y tomar precauciones.
TRAYECTORIA EN VIVO
Contraste por onda de calor al norte del país
En contraste, gran parte del país continuará experimentando un clima cálido a caluroso. El noroeste, norte y noreste de la República Mexicana registrarán temperaturas muy altas, con picos de más de 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
Esta onda de calor persistirá en estados como Baja California Sur, Sinaloa y Oaxaca. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse hidratada y a protegerse de la exposición prolongada al sol, prestando especial atención a niños y adultos mayores.
El monzón también afecta a algunos estados
Además de la tormenta, otros factores climáticos están contribuyendo a las condiciones de inestabilidad en otras partes del país. El monzón mexicano, la humedad proveniente de los océanos, una circulación ciclónica y un canal de baja presión en el sureste provocarán fuertes lluvias en Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato y Campeche.
Lluvias de menor intensidad, pero considerables, se presentarán en estados como Zacatecas, la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán. También se esperan chubascos en el norte del país, como en Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí, así como en las penínsulas de Baja California y Baja California Sur.
Estados que tendrán afectaciones por la tormenta tropical "Ivo"
Se espera que la tormenta cause aguaceros intensos y tormentas en Nayarit y Jalisco, con acumulaciones que podrían superar los 75 milímetros.
En Colima y Michoacán, las precipitaciones serán muy fuertes. Adicionalmente, se pronostican olas de hasta cinco metros de altura en las playas de Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que en las costas de Guerrero el oleaje podría alcanzar los cuatro metros. Los vientos también serán un factor de riesgo, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en estas zonas costeras.