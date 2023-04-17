En México, desde la década de 1990, se crearon varios organismos autónomos de rango constitucional con el propósito de asignarles tareas en el Estado con rango constitucional; ante esto, es importante saber qué son y cuáles son para poder entender su funcionamiento hoy en día.

¿Qué son los organismos autónomos de México?

Los organismos autónomos están caracterizados por estar creados por la Constitución y poseen atribuciones propias, llevan a cabo funciones esenciales en el Estado mexicano y no están adscritos ni subordinados a otro poder; sin embargo, sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales correspondientes. Además de que no se guían por intereses partidistas o coyunturales.

INE|Twitter @INEMexico

¿Cuáles son los organismos autónomos en México?

Cabe destacar que los organismos autónomos en México tienen titulares designados con la participación del Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como de las cámaras del Legislativo; sin embargo, no están subordinados a estos en cuanto a su funcionamiento.

Esta es la lista de cuáles son los organismos autónomos de México:



Cabe destacar que, mensualmente, se comparte el boletín del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos (OCAS), el cual monitorea y analiza las funciones de los organismos autónomos en México.

¿Cuándo desapareció el INEE?

Uno de los organismos autónomos de México ya extintos es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual desapareció el 15 de mayo de 2019 en la actual administración al mando de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La desaparición del INEE ocurrió después de 17 años de trabajo, pues este fue creado durante el gobierno del expresidente Vicente Fox y se concretó con la Reforma Educativa, pues se le dieron atribuciones para coordinarse con el Servicio Profesional Docente (SPD).

Cabe destacar que, actualmente, el INAI se encuentra inoperante ante la falta de designación de tres comisionados, el cual se ha visto retrasado en la Cámara de Senadores.