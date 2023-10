Ojo aquí: Estos son los últimos puentes del 2023 por días de descanso oficial

Estamos en el último trimestre del año y con esto en el marco de los últimos puentes de descanso obligatorio en México, porque sí, aún quedan. Te invitamos a seguir leyendo para que estés preparado para salir y disfrutar de tu tiempo libre.

¿Cuántos días de descanso obligatorio le quedan al 2023?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días que son de descanso obligatorio durante todo el año son:

1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

25 de diciembre

Con esto podrás darte cuenta de que a este 2023 le quedan dos días oficiales de descanso obligatorio y corresponden al 20 de noviembre y al 25 de diciembre y como ambos caen el lunes esto da la oportunidad de tomar un puente largo.



¿Cuáles son los días feriados no oficiales que quedan en 2023?

Estos días no son contemplados por la Ley Federal del Trabajo, es decir, que las empresas no están obligadas a pagar más en los casos en los que un trabajador acuda a laborar, puesto que no son oficiales, aunque habrá quien pueda descansar en esos días.

Día de Todos los Santos: 1 de noviembre

Día de Muertos: 2 de noviembre





Día de la Virgen de Guadalupe: 12 de diciembre

Días de descanso para alumnos de educación básica (CTE)

Pero eso no es todo, los pequeños y pequeñas de educación primaria tienen los últimos viernes de cada mes, son días inhábiles, debido a las reuniones del Consejo Técnico Escolar:

Viernes 29 de septiembre

Viernes 27 de octubre

Viernes 24 de noviembre

También, por parte del calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes tienen el 2 y 20 de noviembre, y un periodo vacacional de diciembre, que empieza el lunes 18 de diciembre y concluye el 8 de enero de 2024.