Automovilista golpea a otro conductor y termina riendo con policías de CDMX

Un conductor identificado como Ángel David González denunció haber sido fuertemente agredido por otro automovilista en la alcaldía Venustiano Carranza y, lo que es peor, acusa que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que atendieron el reporte no solo no ayudaron, sino que terminaron riendo con el agresor y lo presionaron para que borrara el video de la evidencia.

El video del incidente, que muestra tanto el golpe como la presunta complicidad de los oficiales, se ha viralizado en redes sociales, provocando una ola de indignación. Por su parte, la SSC emitió una tarjeta informativa con una versión distinta de los hechos, aunque confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos ya investiga el actuar de sus elementos.

¿Cómo fue la agresión en Avenida 602, en la Venustiano Carranza?

El conflicto vial ocurrió sobre la Avenida 602, en la colonia Pensador Mexicano. Según el testimonio de Ángel David, todo comenzó cuando el conductor de un auto negro con placas 34G-986 intentó incorporarse a la fila de coches de manera agresiva.

Tras negarle el paso, el agresor le “cerró" el paso y frenó de golpe. Después de que Ángel tocara el claxon, el sujeto se bajó de su vehículo, lo insultó y le propinó un puñetazo en la cabeza, todo mientras la copiloto de la víctima grababa la agresión.

VIDEO: Así fue la denuncia del conductor golpeado en la CDMX

La #SSC informa:



Policías de esta Secretaría atendieron un reporte de agresiones, derivado de un incidente vial, por dos automovilistas en la avenida 602, de la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía @A_VCarranza.



Tras dialogar con los conductores y referirles que serían… pic.twitter.com/Ja7KE1jhag — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 18, 2025

Lo que más indignó a la víctima fue la respuesta de los policías de la patrulla MX-865D-3, quienes se encontraban a pocos metros. Ángel relató que los oficiales minimizaron la agresión, le dijeron que no hiciera nada porque ambos terminarían en la delegación y multados por “andarse picoteando”, y luego procedieron a conversar amistosamente con el agresor.

“Cuando se van con esta persona, los policías se empiezan a reír entre ellos con el agresivo”, denunció Ángel. Asegura que al final, los oficiales lo retuvieron, exigiéndole que borrara el video como condición para dejarlo ir.

La versión de la SSC CDMX: Policía aseguran que conductores acordaron no proceder

En su comunicado oficial, la SSC ofreció una versión que contrasta con la del denunciante. La dependencia afirma que, tras dialogar con los implicados y ofrecerles trasladarlos ante un Juez Cívico, “ambos expresaron su deseo de no proceder”, motivo por el cual se les permitió retirarse.

Sin embargo, la SSC confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento del caso y realizará las investigaciones pertinentes para determinar el actuar de los efectivos policiales implicados en el incidente.