¿Más de 10 mil pesos? Esto gastarán las familias mexicanas en el regreso a clases 2025
El regreso a clases 2025 representa un gasto importante para las familias mexicanas; expertos estiman que el gasto será mayor a 10 mil pesos por estudiante.
El regreso a clases 2025, es un momento de alegría y nuevos aventuras; sin embargo, representa un reto para la economía de millones de familias mexicanas, pero ¿cuánto gastarán para el próximo ciclo escolar?
Recordemos que el próximo ciclo escolar 2025-2026, comenzará el lunes 1 de septiembre 2025.
¿Cuánto gastarán los mexicanos en el regreso a clases 2025?
¡A preparar la cartera! El regreso a clases 2025 implicará un gasto promedio de hasta 10 mil 916.02 pesos por estudiante, un 12.66% más que el ciclo escolar anterior.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes te comparte el desglose de gastos:
- Útiles escolares como mochilas, cuadernos, plumas, lápices y colores, tendrán un costo total de hasta 3 mil 386.03 pesos.
- Artículos de limpieza solicitados por la escuela como cloro, papel higiénico, gel antibacterial y toallas desinfectantes será de 329.99 pesos.
- Los Uniformes y calzado tendrán un costo de 4 mil 400 pesos.
Además, se reveló que la cuota escolar para el nuevo ciclo escolar 2025-2026 registró un aumento, ubicándose en $2 mil 500 pesos.
Precios de los útiles escolares para el ciclo 2025-2026
¡Arma tu lista! La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) compartió la lista de precios aproximados de algunos útiles escolares.
- Gomas blancas - $12 a $25 pesos el paquete de 2 piezas
- Pegamento líquido - $14 a $35 pesos por pieza
- Pegamento de barra - $12 a $29 pesos por pieza
- Reglas de plástico; 30 centímetros - $6 a $26 pesos por pieza
- Tijeras escolares - $17 a $43 pesos por pieza
- Lápices de escritura - $29 a $53 pesos el paquete de 12 piezas
- Bolígrafos de color azul - $26 a $112 pesos el paquete de 12 piezas
- Cuadernos -$24 a $79 pesos cada uno
Es importante aclarar que el costo de cada productos de los útiles escolares dependerá del establecimiento, así como de la zona en la que se adquieran estos artículos.
7 consejos para ahorrar durante el regreso a clases 2025
Te compartimos algunos consejos para ahorrar en la compra de útiles escolares:
- Elabora un presupuesto y evita compras impulsivas; haz una lista detallada de todo lo que necesitará tu hija o hijo.
- Revisa los uniformes y útiles del año anterior; puedes utilizar algunos si están en buen estado o darles un nuevo aire.
- Adquiere materiales con durabilidad; investiga los materiales de cada producto.
- Evalúa la vida útil de cada producto; esto te ayudará a tomar una mejor decisión.