¿Más de 10 mil pesos? Esto gastarán las familias mexicanas en el regreso a clases 2025

El regreso a clases 2025, es un momento de alegría y nuevos aventuras; sin embargo, representa un reto para la economía de millones de familias mexicanas, pero ¿cuánto gastarán para el próximo ciclo escolar?

Recordemos que el próximo ciclo escolar 2025-2026, comenzará el lunes 1 de septiembre 2025.

¿Cuánto gastarán los mexicanos en el regreso a clases 2025?

¡A preparar la cartera! El regreso a clases 2025 implicará un gasto promedio de hasta 10 mil 916.02 pesos por estudiante, un 12.66% más que el ciclo escolar anterior.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes te comparte el desglose de gastos:



Útiles escolares como mochilas, cuadernos, plumas, lápices y colores, tendrán un costo total de hasta 3 mil 386.03 pesos .

como mochilas, cuadernos, plumas, lápices y colores, tendrán un de hasta . Artículos de limpieza solicitados por la escuela como cloro, papel higiénico, gel antibacterial y toallas desinfectantes será de 329.99 pesos .

solicitados por la escuela como cloro, papel higiénico, gel antibacterial y toallas desinfectantes será de . Los Uniformes y calzado tendrán un costo de 4 mil 400 pesos.

Además, se reveló que la cuota escolar para el nuevo ciclo escolar 2025-2026 registró un aumento, ubicándose en $2 mil 500 pesos.

Familias mexicanas gastarán más de 10 mil pesos por estudiantes|ANPEC

Precios de los útiles escolares para el ciclo 2025-2026

¡Arma tu lista! La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) compartió la lista de precios aproximados de algunos útiles escolares.



Gomas blancas - $12 a $25 pesos el paquete de 2 piezas

Pegamento líquido - $14 a $35 pesos por pieza

Pegamento de barra - $12 a $29 pesos por pieza

Reglas de plástico; 30 centímetros - $6 a $26 pesos por pieza

Tijeras escolares - $17 a $43 pesos por pieza

Lápices de escritura - $29 a $53 pesos el paquete de 12 piezas

Bolígrafos de color azul - $26 a $112 pesos el paquete de 12 piezas

Cuadernos -$24 a $79 pesos cada uno

Es importante aclarar que el costo de cada productos de los útiles escolares dependerá del establecimiento, así como de la zona en la que se adquieran estos artículos.

7 consejos para ahorrar durante el regreso a clases 2025

Te compartimos algunos consejos para ahorrar en la compra de útiles escolares:

